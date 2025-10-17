მთავარი,სიახლეები

შსს 1200 ცალ რკინის ხელბორკილს ყიდულობს – ცალში 58 ლარს იხდის

17.10.2025 •
შსს 1200 ცალ რკინის ხელბორკილს ყიდულობს – ცალში 58 ლარს იხდის
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო 1 200 ცალ რკინის ხელბორკილს ყიდულობს და ერთ ცალში მაქსიმუმ 58 ლარის გადახდას აპირებს. ხელბორკილების შესყიდვაზე შსს-მ ტენდერი უკვე გამოაცხადა. შესყიდვის მთლიანი ღირებულება 69 600 ლარია.

შესასყიდი ხელბორკილების ტექნიკური მახასიათებლები: 100% უჟანგავი ფოლადი; ორმაგი ჩაკეტვის სისტემით; 2 საკეტი; საკეტის ჩაკეტვის პოზიცია – არანაკლებ 20 კბილანა; წონა – არანაკლებ 340 გრამი; მაჯის ღიობი – 5.6 სმ – 5.7სმ; ყბის სისქე – არანაკლებ 3.5 მმ; ლოყის ფირფიტების სისქე – არანაკლებ 2.5 მმ; სიგრძე – არაუმეტეს 240 მმ; 2 სტანდარტული გასაღებით და შეფუთვით.

სატენდერო კომისიის ოქმის მიხედვით „…განხორციელდა ბაზრის შესწავლა და ტექნიკური დოკუმენტაცია გადაეგზავნა 17 კომპანიას.“

ამავე ოქმის მიხედვით, წინადადება წარმოადგინა ხუთმა კომპანიამ, აქედან ხელბორკილების ჯამური ღირებულების ყველაზე დაბალი შეთავაზება იყო 69 600 ლარი; ხოლო ყველაზე მაღალი – 365 400 ლარი. [ტენდერი ყველაზე დაბალი ღირებულებით გამოცხადდა].

ტენდერში წინადადებების მიღება 2025 წლის 25 ოქტომბერს დაიწყება და 27 ოქტომბერს დასრულდება.

საქონლის მიწოდების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 80 დღე, მაგრამ არაუადრეს 2026 წლის 12 იანვრისა.

რკინის ხელბორკილის ნიმუში / ფოტო ტენდერიდან

შს სამინისტრო პროტესტში ჩართულ მოქალაქეებს სპეცრაზმის მონაწილეობით აკავებს. შსს-ს განცხადებით 4 ოქტომბრის საქმეზე 17 ოქტომბერს კიდევ 16 ადამიანი დააკავეს. სულ ამ დროისთვის დაკავებულია 62 ადამიანი.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„რატომ ააწიოკეთ ოჯახი, რატომ დაადეთ მცირეწლოვან ბავშვებს ავტომატი“ – დაკავებულის ახლობელი
„რატომ ააწიოკეთ ოჯახი, რატომ დაადეთ მცირეწლოვან ბავშვებს ავტომატი“ – დაკავებულის ახლობელი
„ადამიანი დროშას სად აფრიალებს, ეზოში თუ გარეთ, ეს დანაშაული ვერ იქნება” – მაია მწარიაშვილი
„ადამიანი დროშას სად აფრიალებს, ეზოში თუ გარეთ, ეს დანაშაული ვერ იქნება” – მაია მწარიაშვილი
მზია ამაღლობელი სახაროვის პრემიის ფინალისტია
მზია ამაღლობელი სახაროვის პრემიის ფინალისტია
ვინ არის ალექსანდრე ჩილაჩავა ზუგდიდიდან, რომელიც „4 ოქტომბრის საქმეზე“ დააკავეს
ვინ არის ალექსანდრე ჩილაჩავა ზუგდიდიდან, რომელიც „4 ოქტომბრის საქმეზე“ დააკავეს

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 20 სექტემბერი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 29 იანვარი

ყირიმზე მინიმუმ 3 რუსული თვითმფრინავი დავაზიანეთ – უკრაინის საჰაერო თავდაცვა

Garibashvili, Liluashvili, Partskhaladze – Former Officials’ Homes Raided: Electronic Devices, Documents, and Large Sums of Cash Seized 17.10.2025
Garibashvili, Liluashvili, Partskhaladze – Former Officials’ Homes Raided: Electronic Devices, Documents, and Large Sums of Cash Seized
ხელისუფლებამ მზია ამაღლობელზე სტრასბურგის სასამართლოს დამატებითი ვადა სთხოვა პასუხისთვის 17.10.2025
ხელისუფლებამ მზია ამაღლობელზე სტრასბურგის სასამართლოს დამატებითი ვადა სთხოვა პასუხისთვის
შსს 1200 ცალ რკინის ხელბორკილს ყიდულობს – ცალში 58 ლარს იხდის 17.10.2025
შსს 1200 ცალ რკინის ხელბორკილს ყიდულობს – ცალში 58 ლარს იხდის
„ნებისმიერს შეუძლია მე-12 კლასი საზღვარგარეთ დახუროს“ – რეფორმა, რომელიც უცხოეთში განათლებას ზღუდავს 17.10.2025
„ნებისმიერს შეუძლია მე-12 კლასი საზღვარგარეთ დახუროს“ – რეფორმა, რომელიც უცხოეთში განათლებას ზღუდავს
Freedom Behind Bars: EU Parliament Hears Call to Stand with Mzia Amaglobeli 17.10.2025
Freedom Behind Bars: EU Parliament Hears Call to Stand with Mzia Amaglobeli
„რატომ ააწიოკეთ ოჯახი, რატომ დაადეთ მცირეწლოვან ბავშვებს ავტომატი“ – დაკავებულის ახლობელი 17.10.2025
„რატომ ააწიოკეთ ოჯახი, რატომ დაადეთ მცირეწლოვან ბავშვებს ავტომატი“ – დაკავებულის ახლობელი