შსს 1200 ცალ რკინის ხელბორკილს ყიდულობს – ცალში 58 ლარს იხდის

შინაგან საქმეთა სამინისტრო 1 200 ცალ რკინის ხელბორკილს ყიდულობს და ერთ ცალში მაქსიმუმ 58 ლარის გადახდას აპირებს. ხელბორკილების შესყიდვაზე შსს-მ ტენდერი უკვე გამოაცხადა. შესყიდვის მთლიანი ღირებულება 69 600 ლარია.
შესასყიდი ხელბორკილების ტექნიკური მახასიათებლები: 100% უჟანგავი ფოლადი; ორმაგი ჩაკეტვის სისტემით; 2 საკეტი; საკეტის ჩაკეტვის პოზიცია – არანაკლებ 20 კბილანა; წონა – არანაკლებ 340 გრამი; მაჯის ღიობი – 5.6 სმ – 5.7სმ; ყბის სისქე – არანაკლებ 3.5 მმ; ლოყის ფირფიტების სისქე – არანაკლებ 2.5 მმ; სიგრძე – არაუმეტეს 240 მმ; 2 სტანდარტული გასაღებით და შეფუთვით.
სატენდერო კომისიის ოქმის მიხედვით „…განხორციელდა ბაზრის შესწავლა და ტექნიკური დოკუმენტაცია გადაეგზავნა 17 კომპანიას.“
ამავე ოქმის მიხედვით, წინადადება წარმოადგინა ხუთმა კომპანიამ, აქედან ხელბორკილების ჯამური ღირებულების ყველაზე დაბალი შეთავაზება იყო 69 600 ლარი; ხოლო ყველაზე მაღალი – 365 400 ლარი. [ტენდერი ყველაზე დაბალი ღირებულებით გამოცხადდა].
ტენდერში წინადადებების მიღება 2025 წლის 25 ოქტომბერს დაიწყება და 27 ოქტომბერს დასრულდება.
საქონლის მიწოდების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 80 დღე, მაგრამ არაუადრეს 2026 წლის 12 იანვრისა.
შს სამინისტრო პროტესტში ჩართულ მოქალაქეებს სპეცრაზმის მონაწილეობით აკავებს. შსს-ს განცხადებით 4 ოქტომბრის საქმეზე 17 ოქტომბერს კიდევ 16 ადამიანი დააკავეს. სულ ამ დროისთვის დაკავებულია 62 ადამიანი.