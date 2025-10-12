მთავარი,სიახლეები

აჭარის პოლიციის სამმართველოს თანამშრომელი ქრთამის აღების ბრალდებით დააკავეს

12.10.2025
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გენერალური ინსპექციის თანამშრომლებმა,  გენერალურ პროკურატურასთან ერთად ჩატარებული საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად, ქრთამის აღების ბრალდებით 1975 წელს დაბადებული რ.დ. მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს.

სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიებით დადგინდა, რომ აჭარის  პოლიციის დეპარტამენტის, ბათუმის საქალაქო სამმართველოს მოსამსახურე რ.დ.-მ, შს სამინისტროს საინფორმაციო ბაზაში საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შესახებ პერსონალური ინფორმაციის  გადამოწმების და მოქალაქე რ.კ.-სთვის უკანონოდ გადაცემის სანაცვლოდ, ქრთამის სახით, ჯამში 1000 აშშ დოლარი აიღო.

დაკავებისას  რ.დ.-მ გენერალური ინსპექციის თანამშრომლების დანახვაზე, მისი ავტომანქანით მიმალვა სცადა, რა დროსაც მოახდინა შეჯახება. შემდგომ მიატოვა ავტომობილი და ფეხით შეეცადა მიმალვას, რად დროსაც სამართალდამცველებმა ის დააკავეს.

სამინისტროს ინფორმაციით რ.დ.-ს პირადი ჩხრეკისას თანხის ნაწილი – 500 აშშ დოლარი ნივთმტკიცებადაა ამოღებული.

გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 338-ე მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ქრთამის აღებას გულისხმობს. დანაშაული 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

