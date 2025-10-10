მთავარი,სიახლეები

ბათუმელ მედროშეს ზურაბ ჭავჭანიძეს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს

10.10.2025 •
ბათუმელ მედროშეს ზურაბ ჭავჭანიძეს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმელ მედროშეს, ზურაბ ჭავჭანიძეს და კიდევ 6 ბრალდებულს, რომელიც „4 ოქტომბრის საქმეზე“ დააკავეს, მოსამართლე არსენ კალატოზიშვილმა ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა.

აღკვეთი ღონისძიების შეფარდების პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს, 10 ოქტომბერს გაიმართა.

„მთელი ცხოვრების განმავლობაში პატიოსან, კანონმორჩილ ადამიანად ვითვლები. ჩემში არ ზის მოძალადე. ვთვლი, რომ სიყვარულის დესპანი ვარ. ჩემი პიროვნება არ უნდა შეისწავლონ? უამრავი მასალა დევს ჩემზე სუსში“, – მიმართა დღევანდელს სხდომაზე მოსამართლეს ზურაბ ჭავჭანიძემ.

ზურაბ ჭავჭანიძე ბათუმის პროევროპული საპროტესტო აქციის მედროშეა. მას პროკურატურა ედავება სისხლის სამართლის კოდექსის 19-222-ე მუხლის მეორე ნაწილის ა ქვეპუნქტით, რაც გულისხმობს სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობას ჯგუფურად და სსკ-ის 225-ე მუხლის მეორე ნაწილით, რაც გულისხმობს ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას. სასჯელის სახით ეს მუხლი 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

ზურაბ ჭავჭანიძესთან ერთად დღევანდელ პროცესზე კიდევ 6 პირს: ვლადიმერ გველესიანს, ნიკა გვენცაძეს, მამუკა ლაბუჩიძეს, გურიელ ქარდავას, კონსტანტინე კოკაიას და კობა ეპიტაშვილს შეუფარდეს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა.

ზურაბ ჭავჭანიძის ადვოკატმა, ნინო ლომინაძემ ბრალდებულის გათავისუფლება გირაოს საფუძველზე მოითხოვა, თუმცა ეს შუამდგომლობა მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა.

„4 ოქტომბრის საქმეზე“ პროკურატურამ 45 ადამიანი დააკავა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 317-ე, 222-ე, 225-ე და 187-ე მუხლებით მიმდინარეობს.

ამ თემაზე:

„განზრახვაც კი არ მქონია ძალადობისო, შეშფოთდა, როცა ბრალი წაუკითხეს“ – ზურაბ ჭავჭანიძის ადვოკატი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
