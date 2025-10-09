ბათუმში გაავდრდება – უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, 9 ოქტომბრიდან 11 ოქტომბრის დღის პირველ ნახევრამდე საქართველოში მოსალოდნელია ზოგან ძლიერი წვიმა, შესაძლებელია სეტყვა და დროგამოშვებით ძლიერი ქარი, ზღვაზე კი 4-6 ბალამდე შტორმი.
გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 9 ოქტომბრის 21 საათიდან 10 ოქტომბრის 21 საათამდე ბათუმსა და მთლიანად აჭარაში მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი, წვიმა და ჭექა-ქუხილი.
იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში,ზოგან გაძლიერდება 20-25 მეტრი წამამდე.
ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლსა და მთიან რაიონებში:
- დღისით: 17 – 22 გრადუსი სითბო
- ღამით: 11 – 16 გრადუსი სითბო
მაღალმთიან ზონაში:
- დღისით: 7 – 12 გრადუსი სითბო
- ღამით: 2 – 7 გრადუსი სითბო
ზღვის ღელვა 4-5 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა კი +20 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით, აჭარაში 11 ოქტომბერს ღამით და დილით წვიმაა მოსალოდნელი, დღისით კი უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება.