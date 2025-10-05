მთავარი,სიახლეები

თბილისში პოლიციელი ყელის არეში დაჭრეს. ბრალდებული დაკავებულია – შსს

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, თბილისში 1991 წელს დაბადებული მ.გ. პოლიციელის ჯანმრთელობის ხელყოფის ბრალდებით დააკავეს.

„გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა თბილისში, ქეთევან დედოფლის გამზირზე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას პატრულ-ინსპექტორი, პოლიციის კაპიტანი 1993 წელს დაბადებული ბ.ბ ცივი იარაღის გამოყენებით ყელის არეში დაჭრა.

დაშავებული სამართალდამცველი საავადმყოფოშია მოთავსებული, სადაც შესაბამისი სამედიცინო დახმარება უტარდება. მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება“ – იუწყება შსს.

პოლიციამ მ.გ. ბრალდებულის სახით ცხელ კვალზე დააკავა.

უწყების ცნობით, სამართალდამცველებმა დანაშაულის ჩადენის იარაღი – დანა ნივთმტკიცებად ამოიღეს.

გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 353 -ე პრიმა მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს. დანაშაული 11 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

გადაბეჭდვის წესი

