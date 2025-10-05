მთავარი,სიახლეები

დაშავებული სამართალდამცველის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია – ექიმი

05.10.2025
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შსს-ს ინფორმაციით 4 ოქტომბერს, თბილისში გამართული საპროტესტო აქციისას დაშავდნენ სამართალდამცველები.

დღეს, 5 ოქტომბერს, დაშავებული სამართალდამცავის შესახებ კომენტარი გააკეთა ინგოროყვას კლინიკის გადაუდებელი დახმარების დეპარტამენტის უფროსმა ანი დალაქიშვილმა. ექიმის თქმით,  კლინიკაში შეყვანილ ერთ პოლიციელს ქალა-ტვინის კეროვანი ტრავმა აქვს.

„გუშინ კომპიუტერული ტომოგრაფიით პაციენტთან გამოვლინდა ქალა-ტვინის კეროვანი ტრავმა, თუმცა დღეს დილით ჩაუტარდა განმეორებითი ტომოგრაფია სადაც დინამიკა გვაქვს დადებითი. რაიმე ოპერაციული ჩარევა არ იგეგმება, იმყოფება ნეიროქირურგების მეთვალყურეობის ქვეშ,“ – თქვა ექიმმა ანი დალაქიშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას.

მისივე თქმით, აქციიდან ინგოროყვას კლინიკაში სულ 5 პაციენტი შეიყვანეს. აქედან სამ პაციენტს აღენიშნებოდა მსუბუქი დაზიანებები და მალევე გაეწერნენ ბინაზე, ერთი პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას თავის ტვინის მსუბუქი შერყევით და ერთი პაციენტის მდგომარეობა კი იყო შედარებით საყურადღებო.

დღეს, 5 ოქტომბერს დაშავებული პოლიციელი მოინახულა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გელა გელაძემ.  შსს-ს განმარტებით „4 ოქტომბერს საპროტესტო აქციაზე 30-ზე მეტი პოლიციელი დაშავდა“.

„აქციაზე დაშავდა 30-ზე მეტი პოლიციელი, რომელთა  ნაწილი გაწერილი იქნა სახლში საშუალო დაზიანებებით. სამედიცინო დაწესებულებაში დარჩა მხოლოდ ორი სამართალდამცველი, რომელთა მდგომარეობაც საკმაოდ მძიმე გახლდათ გუშინ, დღეს კი შედარებით სტაბილურობა გვაქვს. ექიმების განმარტებით, მალე უკეთესობა გვექნება.

მსურს, თითოეულ პოლიციელს, რომელიც გუშინდელ აქციაში იღებდა მონაწილეობას, მადლობა გადავუხადო – პროპორციული ძალა საკმაოდ მაღალი სტანდარტით იქნა გამოყენებული.

მინდა, ასევე, საზოგადოებამ იცოდეს, რომ ნებისმიერ კანონდარღვევაზე იქნება უმკაცრესი რეაგირება. ვერ შედგა მშვიდობიანი დამხობა, მაგრამ დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ შედგა მშვიდობიანი დაშლა“, – განაცხადა გელა გელაძემ.

შს მინისტრის კომენტარს და დაშავებული პოლიციელის კადრებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახური ავრცელებს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
4 ოქტომბრის აქციის ორგანიზატორები დააკავეს, ბრალი 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს – შსს
შსს აცხადებს, რომ დღეს აქციაზე რამდენიმე პირია დაკავებული
შსს საგანგებო განცხადებას ავრცელებს
შსს 94,5 ათასი ლარის საკვებს იყიდის პოლიციელებისთვის რეგიონებში არჩევნების დღეს
October 4 Rally Organizers Face Up to Nine Years as Total Detainees Remain Unknown and MIA Warns Against All Assemblies 05.10.2025
გიორგი ცინცაძეს ბათუმში ხმა საერთო ამომრჩევლების 27,2-მა პროცენტმა მისცა – არჩევნების შედეგები აჭარაში 05.10.2025
დაშავებული სამართალდამცველის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია – ექიმი 05.10.2025
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში 05.10.2025
4 ოქტომბრის აქციის ორგანიზატორები დააკავეს, ბრალი 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს – შსს 05.10.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 5 ოქტომბერი 05.10.2025
