„ოცნების“ არჩევნებში „ოცნება“ იმარჯვებს – წინასწარი შედეგები

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი შედეგების მიხედვით „ოცნების“ ბათუმის მერობის კანდიდატი, გიორგი ცინცაძე, რომელიც ამავდროულად მერის მოვალეობას ასრულებს, პირველივე ტურში 80,55 პროცენტით იმარჯვებს.
10,493 % აქვს გოჩა გუგუნავას „გახარია საქართველოსთვის“ და „ლელოს“ ბათუმის მერობის კანდიდატს. ცესკოს ინფორმაციით ბათუმის ოთხმოცდაათი საარჩევნო უბნიდან 88 უკვე დათვლილია.
წინასწარი მონაცემებით დიდი უპირატესობით იგებენ მუნიციპალიტეტების „ოცნების“ მერობის კანდიდატებიც. მაგალითად ქობულეთის მერობის კანდიდატი ირაკლი ცეცხლაძე 92,312 პროცენტით იგებს.
თბილისში „ოცნების“ კანდიდატს 71, 557 პროცენტი აქვს, „გახარია საქართველოსთვის“ და „ლელოს“ ერთობლივმა თბილისის მერობის კანდიდატმა ირაკლი კუპრაძემ კი 12, 459 პროცენტი მიიღო. ამ დროის მონაცემებით თბილისის 584 უბნიდან დათვლილია 572 უბანი.
რაც შეეხება ადგილობრივი პროპორციული კენჭისყრის შედეგებს, წინასწარი მონაცმების მიხედვით თბილისში „ოცნებამ“ 70, 155 % მიიღო, დათვლილია 573 უბანი 584 უბნიდან.
ქვეყნის მასშტაბით 80,76 მიიღო „ოცნებამ“ 3061 საარჩევნო უბნიდან, დათვლილია 2233.
4 ოქტომბერს მთელი დღის განმავლობაში საარჩევნო უბნებზე ამომრჩევლის დაბალი აქტივობა შეინიშნებოდა. ამ დროსითვის ცესკოს მხოლოდ 17:00 საათის მონაცმები აქვს გამოქვეყნებული, რომლის მიხედვითაც აქტივობა ამ დროისთვის იყო ამომრჩევლის საერთო რაოდენობის 33.46%.
არჩევნებში მონაწილეობას არ იღებს და ბოიკოტი აქვს გამოცხადებული 8 ოპოზიციურ პარტიას.
4 ოქტომბრის მდგომარეობით, დაპატიმრებულია 7 პოლიტიკური ლიდერი, ციხეში ხვდებიან არჩევნებს სამოქალაქო აქტივისტები და გასული წლის დეკემბერში დაუსაბუთებელი ბრალით დაკავებული საპროტესტო აქციების მონაწილეებიც.