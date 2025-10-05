დუგინი საქართველოზე: ახლა უკიდურესად გვჭირდება წარმატების ისტორია პოსტსაბჭოთა სივრცეში

პუტინის იდეოლოგი ალექსანდრ დუგინი, კვლავ ეხმაურება საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს და “მტრებისთვის” მდგომარეობის სასწრაფოდ გაუარესებას მოითხოვს:
“საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა სამხრეთ კავკასიაში, სადაც ჩვენ, ბოლო დროს ყველაფერი უკეთესად გვაქვს და არა უარესად. და ამას არც მას და არც ჩვენ არ გვაპატიებენ.
დროა ვიღაცისთვის საქმეები გაუარესდეს და თანაც ოპერატიულად. ძალიან რომ გაუარესდეს. მტრებისთვის, ბუნებრივია“, – წერს ის საკუთარ ტელეგრამ არხზე.
რუსი პროპაგანდისტი ისევ მიმართავს ყალბ შეთქმულების თეორიებს საქართველოზე საუბრისას და აცხადებს, რომ მათ სჭირდებათ წარმატების ისტორია პოსტსაბჭოთა სივრცეში:
„სამწუხაროდ, საქართველოში ყველაფერი პროგნოზირებადია. გლობალისტები ხედავენ, როგორ ახერხებენ ისინი ჩვენ მანევრირებას პოსტსაბჭოთა სივრცეში და აქ, საქართველო აშკარად ვარდება მათი ტენდენციიდან. მას აბსოლუტურად არ სურს რუსეთთან ბრძოლა. ეს ნიშნავს, რომ დროა იქ ფერადი რევოლუცია მოეწყოს.
ჩვენ ახლა უკიდურესად გვესაჭიროება წარმატების ისტორია. პოსტსაბჭოთა სივრცეში და არა მარტო. უბრალოდ წარმატების ისტორია. ნათელი და ხელშესახები.
მოიქეცით ისე, როგორც გსურთ. პუტინის გარშემო მყოფი ბევრი ადამიანი იყენებს საკუთარ პოზიციას. ახლა დროა, პასუხი აგოთ ამ პოზიციისთვის.
წარმატების ისტორია სტუდიაში. თორემ სტალინს დაიჩხავლებთ საკუთარ (და ჩვენ) თავზე”.