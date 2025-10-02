შსს 94,5 ათასი ლარის საკვებს იყიდის პოლიციელებისთვის რეგიონებში არჩევნების დღეს

შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის დეპარტამენტები რეგიონებში [თბილისის გარდა] ჯამში 94 ათას 593 ლარის საკვებს ტენდერის გარეშე იყიდიან პოლიციელებისგან სპეციალურად საარჩევნოდ შექმნილი ჯგუფებისთვის.
სამინისტროს ტერიტორიულ ორგანოებს „2025 წლის 4 ოქტომბერს გასამართი არჩევნების თავისუფალ, უსაფრთხო და მშვიდ გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად შექმნილი სპეციალური საპოლიციო ძალების კვებით უზრუნველყოფა“ შსს მინისტრის 2025 წლის 30 სექტემბრის ბრძნებით დაევალათ.
„ზემოაღნიშნულმა ჯგუფებმა მათზე დაკისრებული მოვალეობა უნდა შეასრულონ კენჭისყრის დაწყებიდან საარჩევნო კომისიის მიერ ხმების დათვლის პროცესის დასრულებამდე, ამასთან, ჯგუფებში ჩართული მოსამსახურეები შესაბამის დისლოკაციის ადგილზე უნდა იყვნენ მუდმივად განთავსებული. შესაბამისად მოცემულ მონაკვეთში მიზანშეწონილია შს სამინისტროს მოსამსახურეები უზრუნველყოფილნი იყვნენ კვებითი მომსახურებით“ – წერენ პოლიციის დეპარტამენტებიდან სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს.
სააგენტოს პოლიციის დეპარტამენტებიდან ასევე წერენ, რომ მინისტრის ბრძანებიდან, ანუ „2025 წლის 30 სექტემბრის შემდეგ 2025 წლის 04 ოქტომბრამდე დარჩენილი პერიოდი არ იძლევა საშუალებას, გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე გამარტივებული შესყიდვის განხორციელების გარდა გამოყენებული იქნას სხვა შესყიდვის საშუალება… რადგან დარჩენილი პერიოდი არ არის საკმარისი სატენდერო პროცედურების განსახორციელებლად.“
ტენდერის გარეშე შესყიდვების დროს საჯარო სამსახურები ხშირად უთითებენ, რომ ტენდერის ჩასატარებლად საჭირო პერიოდი არ იყო საკმარისი. ამ მიზეზს ასახელებენ ისეთი მომსახურებების შესყიდვაზეც, რომელთა საჭიროება გაცილებით ადრე, ზოგიერთ შემთხვევაში წლის დასაწყისშიც კი არის ცნობილი და რომლებიც არ საჭიროებენ „გადაუდებელი აუცილებლობის“ საფუძვლით შესყიდვებს.
ამ შემთხვევაშიც – არჩევნების ჩატარების თარიღი კანონმდებლობითაა განსაზღვრული და „ოცნების“ პრეზიდენტმაც 2025 წლის 4 ოქტომბერს არჩევნების დანიშვნაზე განკარგულება 2025 წლის 5 აგვისტოს გამოსცა.
შესყიდვების პორტალზე ატვირთული დოკუმენტების მიხედვით ამ დროისთვის უცნობია რეგიონებში პოლიციელებისთვის განკუთვნილი მენიუ და პოლიციელთა საერთო რაოდენობა, თუმცა, ცნობილია ვინ რამდენი ლარის საკვების შესყიდვას გეგმავს:
- აჭარის პოლიციის დეპარტამენტი – 16 660 ლარი
- გურიის პოლიციის დეპარტამენტი – 7 776 ლარი
- სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი – 23 640 ლარი
- იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტი – 15 390 ლარი
- სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტი – 8 100 ლარი
- ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი – 9 900 ლარი
- კახეთის პოლიციის დეპარტამენტი – 13 127.50 ლარი
რაც შეეხება თბილისის პოლიციის დეპარტამენტს, მას შესყიდვების სააგენტოსთვის „გადაუდებელი აუცილებლობით“ შესყიდვის თანხმობაზე ამ დროისთვის არ მიუმართავს.
აქვე აღსანიშნავია, რომ თბილისში, 4 ოქტომბერს, 16:00 საათზე, საზოგადოებას „რუსთაველის გამზირი“ მასშტაბური საპროტესტო აქცია აქვს დაანონსებული. ამასთან, დედაქალაქში საპროტესტო აქციები უკვე 309-ე დღეა უწყვეტად იმართება.
„საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის დაცვის ღონისძიებებში მონაწილე მოსამსახურეთა კვებაზე“ კი თბილისის პოლიციას, ბოლოს – 2025 წლის ივლისში – ხელშეკრულება 60 000 ლარზე ჰქონდა გაფორმებული ტენდერის გარეშე.
2025 წლის 12 აგვისტოს კი, თბილისის პოლიციის დეპარტამენტმა ხელშეკრულება იგივე მომსახურებაზე ტენდერში გამარჯვებულ შპს BF Service-სთან გააფორმა – 380 000 ლარზე [მომსახურების ვადა 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდია].
მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომელიც აპროტესტებს „ქართული ოცნების“ მიერ ხელისუფლების მიტაცებას და არ აღიარებს „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებას, ითხოვს ახალ საპარლამენტო არჩენებს და პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას. პროტესტში მყოფი მოსახლეობა ათ თვეზე მეტია აქციებს მართავს ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ქალაქში და ბოიკოტს უცხადებს თვითმმართველობის არჩევნებს. არჩევნებში არ მონაწილეობს ოპოზიციური პარტიების ნაწილიც.
ამავე თემაზე:
კონსოლიდირებული ტენდერი იყო გამოცხადებული შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის 45,4 ტონა ტკბილეულის შეძენაზე, თუმცა ეს ტენდერი არ შედგა – მასში მონაწილეობა არავინ მიიღო.
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ კონსოლიდირებული ტენდერი ხელახლა გამოაცხადა, სადაც წინადადებების მიღება 2025 წლის 2 ოქტომბერს დაიწყება და მეორე დღეს, 3 ოქტომბერს დასრულდება.
შსს-ს 45,5 ტონა შოკოლადი და სხვა ტკბილეული შეუძლია იყიდოს 5 თვეში – დაიხარჯება 1 მილიონი