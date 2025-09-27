სიახლეები

„გიერთდებით, თავგანწირვისა და სიმამაცის გახსენებაში“- აშშ-ს საელჩო აფხაზეთის ომზე

27.09.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმი დაეცა.

სოხუმის დაცემის დღის გამო და აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად საქართველოს სახელმწიფო დროშები დაუშვებულია სახელმწიფო დაწესებულებების შენობებზე.

სოხუმის დაცემის დღეს გამოეხმაურა აშშ-ის საელჩო საქართველოში.

განცხადებაში, რომელიც ფეისბუქზე გამოაქვეყნეს ნათქვამია, რომ აშშ-ი, ქართველ ხალხთან ერთად პატივს მიაგებს ომში დაღუპულთა ხსოვნას.

„სოხუმის დაცემის ტრაგიკული დღის 32-ე წლისთავს გიერთდებით, იმ ადამიანთა თავგანწირვისა და სიმამაცის გახსენებაში, რომლებმაც სიცოცხლე გაწირეს სამშობლოს დასაცავად და რომლებმაც დაკარგეს საკუთარი სახლი“-ნათქვამია საელჩოს განცხადებაში.

აფხაზეთის ომი 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო და 13 თვეს გაგრძელდა.

ამ ომს 10 000-ით ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, 300 ათასამდე ადამიანი კი დევნილად იქცა.

მთავარი ფოტო: ამერიკელი სამხედროები პატივს მიაგებენ აფხაზეთის ომში დაღუპულებს.

„ქართველ ხალხში თქვენი პასიურობა აჩენს ეჭვს და კითხვებს“ – ყაველაშვილის ღია წერილი ტრამპს
„ევროპა ცდილობს უკრაინის დაზღვევას“ – ინტერვიუ პოლიტოლოგთან
არ გამოვრიცხავ ჩინელების მონაწილეობასაც უკრაინის სამშვიდობო გარანტიებში – ინტერვიუ
როგორია თეთრ სახლში დღევანდელი შეხვედრების განრიგი საქართველოს დროით
როგორ ცდილობს ივანიშვილის რეჟიმი ქვეყნის დაცლას ახალგაზრდებისგან – „რუსული გეგმით მუშაობენ“ 27.09.2025
„გიერთდებით, თავგანწირვისა და სიმამაცის გახსენებაში“- აშშ-ს საელჩო აფხაზეთის ომზე 27.09.2025
საქართველოში 50 მლნ-ის ღირებულების ჰეროინის შემოტანის ბრალდებით, 1 პირი დააკავეს – შსს 27.09.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 27 სექტემბერი 27.09.2025
მერიამ ახალი საბავშვო ბაღი მაღალი ძაბვის ბოძთან ააშენა, რამდენად უსაფრთხოა ბაღი ბავშვებისთვის 26.09.2025
სტრასბურგის სასამართლომ წარმოებაში მიიღო რუსული კანონის საქმეზე ჟურნალისტების საჩივარი  26.09.2025
