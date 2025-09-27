„გიერთდებით, თავგანწირვისა და სიმამაცის გახსენებაში“- აშშ-ს საელჩო აფხაზეთის ომზე

1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმი დაეცა.
სოხუმის დაცემის დღის გამო და აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად საქართველოს სახელმწიფო დროშები დაუშვებულია სახელმწიფო დაწესებულებების შენობებზე.
სოხუმის დაცემის დღეს გამოეხმაურა აშშ-ის საელჩო საქართველოში.
განცხადებაში, რომელიც ფეისბუქზე გამოაქვეყნეს ნათქვამია, რომ აშშ-ი, ქართველ ხალხთან ერთად პატივს მიაგებს ომში დაღუპულთა ხსოვნას.
„სოხუმის დაცემის ტრაგიკული დღის 32-ე წლისთავს გიერთდებით, იმ ადამიანთა თავგანწირვისა და სიმამაცის გახსენებაში, რომლებმაც სიცოცხლე გაწირეს სამშობლოს დასაცავად და რომლებმაც დაკარგეს საკუთარი სახლი“-ნათქვამია საელჩოს განცხადებაში.
აფხაზეთის ომი 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო და 13 თვეს გაგრძელდა.
ამ ომს 10 000-ით ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, 300 ათასამდე ადამიანი კი დევნილად იქცა.
მთავარი ფოტო: ამერიკელი სამხედროები პატივს მიაგებენ აფხაზეთის ომში დაღუპულებს.