საქართველოში 50 მლნ-ის ღირებულების ჰეროინის შემოტანის ბრალდებით, 1 პირი დააკავეს – შსს

შსს-ს ინფორმაციით, საქართველოში 50 მილიონის ღირებულების ნარკოტიკის შემოტანის ფაქტზე, ერთი პირი დააკავეს.
„განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის ნარკოტიკი, 200კგ ჰეროინი ამოვიღეთ. ამოღებული ნარკოტიკის ღირებულება ე.წ შავ ბაზარზე 50 მილიონს აღემატება.
აღნიშნულ ფაქტზე დაკავებულია ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქე.
ბრალდებულის მართვის ქვეშ მყოფი ავტომობილიდან, რომელიც დატვირთული იყო თევზის საკვებით, ნანახი და ამოღებულია ტვირთში დამალული 8 ტომარა, რომელშიც 200 კგ ნარკოტიკული საშუალება ჰერონი იყო მოთავსებული.
აღნიშნული ავტომობილი ირანიდან საქართველოში შემოვიდა, აზერბაიჯანის გავლით, სასაზღვრო პუნტქ წითელი ხიდიდან“-განაცხადა ალექსანდრე დარახველიძემ, შს მინისტრის მოადგილემ.
განცხადება, განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის ნარკოტიკების ამოღების ფაქტზე გაკეთდა დღეს, 27 სექტემბერს.