მთავარი,სიახლეები

საქართველოში 50 მლნ-ის ღირებულების ჰეროინის შემოტანის ბრალდებით, 1 პირი დააკავეს – შსს

27.09.2025 •
საქართველოში 50 მლნ-ის ღირებულების ჰეროინის შემოტანის ბრალდებით, 1 პირი დააკავეს – შსს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შსს-ს ინფორმაციით, საქართველოში 50 მილიონის  ღირებულების ნარკოტიკის შემოტანის ფაქტზე, ერთი პირი დააკავეს.

„განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის ნარკოტიკი, 200კგ ჰეროინი ამოვიღეთ. ამოღებული ნარკოტიკის ღირებულება ე.წ შავ ბაზარზე 50 მილიონს აღემატება.

აღნიშნულ ფაქტზე დაკავებულია ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქე.

ბრალდებულის მართვის ქვეშ მყოფი ავტომობილიდან, რომელიც დატვირთული იყო თევზის საკვებით, ნანახი და ამოღებულია ტვირთში დამალული 8 ტომარა, რომელშიც 200 კგ ნარკოტიკული საშუალება ჰერონი იყო მოთავსებული.

აღნიშნული ავტომობილი ირანიდან საქართველოში შემოვიდა, აზერბაიჯანის გავლით, სასაზღვრო პუნტქ წითელი ხიდიდან“-განაცხადა ალექსანდრე დარახველიძემ, შს მინისტრის მოადგილემ.

200 გრ ჰერონის შემოტანის ბრალდებით ირანის მოქალაქე დააკავეს.

განცხადება, განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის ნარკოტიკების ამოღების ფაქტზე გაკეთდა დღეს, 27 სექტემბერს.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
გერმანიის სუპერმარკეტებში, ბანანებში 7 მლნ ევროს კოკაინი აღმოაჩინეს
გერმანიის სუპერმარკეტებში, ბანანებში 7 მლნ ევროს კოკაინი აღმოაჩინეს
„სოფლებშიც ტოვებენ ნარკოტიკს გზებზე, მერე მოდიან და ეძებენ შეშლილი სახეებით“ – პედაგოგი 
„სოფლებშიც ტოვებენ ნარკოტიკს გზებზე, მერე მოდიან და ეძებენ შეშლილი სახეებით“ – პედაგოგი 
ნარკომოვაჭრეებს ხელისუფლებაში ჰყავთ მფარველები, ყველა ლოგიკით ასეა – ნაცვლიშვილი
ნარკომოვაჭრეებს ხელისუფლებაში ჰყავთ მფარველები, ყველა ლოგიკით ასეა – ნაცვლიშვილი
„ჩემი 17 წლის შვილი 1 თვეა სახლში არ მოსულა, დარწმუნებული ვარ, ბევრ დედას არ სძინავს ჩემსავით“
„ჩემი 17 წლის შვილი 1 თვეა სახლში არ მოსულა, დარწმუნებული ვარ, ბევრ დედას არ სძინავს ჩემსავით“

რუსეთის თავდასხმა კიევზე – დაიღუპა მინიმუმ 8 ადამიანი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – პირველი იანვარი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 10 მაისი

საქართველოში 50 მლნ-ის ღირებულების ჰეროინის შემოტანის ბრალდებით, 1 პირი დააკავეს – შსს 27.09.2025
საქართველოში 50 მლნ-ის ღირებულების ჰეროინის შემოტანის ბრალდებით, 1 პირი დააკავეს – შსს
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 27 სექტემბერი 27.09.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 27 სექტემბერი
მერიამ ახალი საბავშვო ბაღი მაღალი ძაბვის ბოძთან ააშენა, რამდენად უსაფრთხოა ბაღი ბავშვებისთვის 26.09.2025
მერიამ ახალი საბავშვო ბაღი მაღალი ძაბვის ბოძთან ააშენა, რამდენად უსაფრთხოა ბაღი ბავშვებისთვის
სტრასბურგის სასამართლომ წარმოებაში მიიღო რუსული კანონის საქმეზე ჟურნალისტების საჩივარი  26.09.2025
სტრასბურგის სასამართლომ წარმოებაში მიიღო რუსული კანონის საქმეზე ჟურნალისტების საჩივარი 
„უკრაიანას მოკავშირეების კარგი ქსელი აქვს რუსეთში, ამას ბოლო თავდასხმები აჩვენებს“ – ინტერვიუ 26.09.2025
„უკრაიანას მოკავშირეების კარგი ქსელი აქვს რუსეთში, ამას ბოლო თავდასხმები აჩვენებს“ – ინტერვიუ
შსს-ს 45,5 ტონა შოკოლადი და სხვა ტკბილეული შეუძლია იყიდოს 5 თვეში – დაიხარჯება 1 მილიონი 26.09.2025
შსს-ს 45,5 ტონა შოკოლადი და სხვა ტკბილეული შეუძლია იყიდოს 5 თვეში – დაიხარჯება 1 მილიონი