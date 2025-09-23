მთავარი,სიახლეები

ბათუმი-სარფის გზის მშენებლობის ზედამხედველობით ჯერ არავინ დაინტერესდა – $13,9 მლნ მომსახურებისთვის

23.09.2025 •
ბათუმი-სარფის გზის მშენებლობის ზედამხედველობით ჯერ არავინ დაინტერესდა – $13,9 მლნ მომსახურებისთვის
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმი [ჭოროხი]-სარფის ახალი გზის მშენებლობის ზედამხედველობაზე საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს საერთაშორისო ტენდერი აქვს გამოცხადებული.

დაინტერესებულ კომპანიებს წინადადებები აზიის განვითარების ბანკის ვებგვერდის მეშვეობით 2025 წლის 23 სექტემბრამდე უნდა წარედგინათ, თუმცა ეს ვადა დეპარტამენტმა 2025 წლის 7 ოქტომბრამდე გადაწია. 23 სექტემბრის მდგომარეობით, შეთავაზებაზე დაინტერესება ჯერ არავის გამოუხატავს.

ბათუმი [ჭოროხი]-სარფის გზის მშენებლობის ზედამხედველობისთვის, დღევანდელი გათვლებით, მაქსიმუმ 13,9 მილიონი აშშ დოლარია გათვალისწინებული.

ამ თემაზე: ბათუმი-სარფის ავტობანის მშენებლობის ზედამხედველობაზე ტენდერია გამოცხადებული

ბათუმი[ჭოროხი]-სარფის ახალი საავტომობილო გზის პროექტი ითვალისწინებს 4-ზოლიან მაგისტრალს, თუმცა, ამ ეტაპისთვის იგეგმება მხოლოდ 2-ზოლიანი საავტომობილო გზის მშენებლობა“ – მოგვწერეს რამდენიმე დღის წინ „ბათუმელებს“ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდან.

დეპარტამენტი ასევე გვწერს, რომ ახალი გზის „სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით ტენდერი გამოცხადდება უახლოეს პერიოდში“. პროექტის სავარაუდო ღირებულებასთან დაკავშირებით კი აღნიშნულია, რომ „მოკლებული არიან შესაძლებლობას“ მოგვაწოდონ ეს ინფორმაცია.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2025-2028 წლების საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტების მიმოხილვის დოკუმენტის მიხედვით, ბათუმი[ჭოროხი]-სარფის ახალი ავტომაგისტრალის მშენებლობისთვის 620 მილიონი ლარია გათვლილი.

ამავე დოკუმენტის მიხედვით, აღნიშნული გზის მშენებლობისთვის ქვეყნის ბიუჯეტიდან დაიხარჯება 185 მილიონი ლარი, ხოლო დანარჩენი დონორის თანხა, ანუ სესხი იქნება – 435 მილიონი ლარი. დონორი ამ შემთხვევაში, როგორც ოფიციალურადაა გაცხადებული, აზიის განვითარების ბანკი [ADB] იქნება.

ვრცლად ამ თემაზე:

106 მილიონი ლარი მიწების გამოსასყიდად – რა თანხა დაიხარჯება ბათუმი-სარფის ავტობანის მშენებლობაში

 

მთავარი ფოტო: რენდერი: ბათუმი[ჭოროხი]-სარფის გზა სარფში, ზღვის სანაპიროსთან / ფოტო პროექტიდან

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
რა ეტაპზეა ქობულეთის შემოვლითი გზის 4-ზოლიან ავტომაგისტრალად გადაკეთების პროექტი
რა ეტაპზეა ქობულეთის შემოვლითი გზის 4-ზოლიან ავტომაგისტრალად გადაკეთების პროექტი
იგეგმება თუ არა ბათუმის შემოვლითი გზის 4-ზოლიან მაგისტრალად გადაკეთება – დეპარტამენტის პასუხი
იგეგმება თუ არა ბათუმის შემოვლითი გზის 4-ზოლიან მაგისტრალად გადაკეთება – დეპარტამენტის პასუხი
106 მილიონი ლარი მიწების გამოსასყიდად – რა თანხა დაიხარჯება ბათუმი-სარფის ავტობანის მშენებლობაში
106 მილიონი ლარი მიწების გამოსასყიდად – რა თანხა დაიხარჯება ბათუმი-სარფის ავტობანის მშენებლობაში
ბათუმი-სარფის ავტობანის მშენებლობის ზედამხედველობაზე ტენდერია გამოცხადებული
ბათუმი-სარფის ავტობანის მშენებლობის ზედამხედველობაზე ტენდერია გამოცხადებული

რუსეთმა ომში ამ დრომდე ნახევარი მილიონი სამხედრო დაკარგა – უკრაინის გენშტაბი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 10 ნოემბერი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 12 მარტი

საქონელს მთაში ახალი ვირუსი გაუჩნდა: „ჩლიქები ულპება, ვერ დადიან, არავინ გვეხმარება“ 23.09.2025
საქონელს მთაში ახალი ვირუსი გაუჩნდა: „ჩლიქები ულპება, ვერ დადიან, არავინ გვეხმარება“
ბათუმი-სარფის გზის მშენებლობის ზედამხედველობით ჯერ არავინ დაინტერესდა – $13,9 მლნ მომსახურებისთვის 23.09.2025
ბათუმი-სარფის გზის მშენებლობის ზედამხედველობით ჯერ არავინ დაინტერესდა – $13,9 მლნ მომსახურებისთვის
მზია ამაღლობელი სახაროვის პრემიის ნომინანტია 23.09.2025
მზია ამაღლობელი სახაროვის პრემიის ნომინანტია
5 წლის დაჩის დედა დახმარებას ითხოვს – „მხედველობის 20% აქვს დარჩენილი“ 23.09.2025
5 წლის დაჩის დედა დახმარებას ითხოვს – „მხედველობის 20% აქვს დარჩენილი“
შავი ზღვის ძლიერ სიმღვრივეზე აჭარის გარემოს დაცვა დუმს 23.09.2025
შავი ზღვის ძლიერ სიმღვრივეზე აჭარის გარემოს დაცვა დუმს
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში 23.09.2025
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში