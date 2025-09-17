„ქართული ოცნების“ კანდიდატების სია ბათუმის საკრებულოში

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ბათუმის საკრებულოს „ქართული ოცნების“ პარტიულ სიაში 45 კანდიდატია.
„ოცნების“ სია ასე გამოიყურება:
- ივანე მაისურაძე
- ნატალია ზოიძე
- ლევან ბერიძე
- ნერიმან ცინცაძე
- დავით მიქელაძე
- ნინო ცხვარაძე
- ლევან დავითაძე
- გიორგი ლომთათიძე
- მამუკა კაკაბაძე
- დავით მახარაძე
- ალექსანდრე ბერძენიშვილი
- გიორგი მურადიშვილი
- დავით ნაკაშიძე
- გურამ კვაჭაძე
- დავით კობახიძე
- დავით ქარცივაძე
- ვაჟა მეგრელიძე
- თეიმურაზ ხასია
- ხათუნა დიასამიძე
- დურსუნ ბერიძე
- ლაშა ბერიძე
- სოფიო ვერულიძე
- ნოდარ ბოკელავაძე
- დავით გორგილაძე
- ბექა ღამბაშიძე
- მერაბ ნაგერვაძე
- გოჩა შამილაძე
- ემზარ შავლიძე
- ლელა ჩაკვეტაძე
- ხათუნა ჩაკვეტაძე
- ნიკო აფხაზავა
- ლერი ქაჯაია
- ლაშა ადაძე
- ჯამბულ დიასამიძე
- გოგიტა გაფრინდაშვილი
- სოფიო სულამანიძე
- რამიდა საითაძე
- ნინო გოგიტიძე
- ანა ლილუაშვილი
- ნინო ფაღავა
- მანონი ფხაკაძე
- დავით მოისწრაფიშვილი
- ნანა ცინცაძე
- დავით დავითიანი
- ლელა სურმანიძე
„ქართული ოცნებიდან“ ბათუმის საკრებულოს წევრობას მაჟორიტარული სისტემით კი, ეს კანდიდატები აპირებენ:
- გალაქტიონ ორმოცაძე
- გოჩა მგელაძე
- ირაკლი სანადირაძე
- ლევან დოლიძე
- ჯაბა ჭანტურია
- არჩილ გოგიტიძე
- ლევან ცხოიძე
- ირაკლი დევაძე
- მინდია გოგუაძე
- ირაკლი თავდგირიძე
ბათუმის საკრებულოში სულ 25 წევრია, მათ შორის – 10 მაჟორიტარი.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოში 2025 წლის 4 ოქტომბერს გაიმართება. ოპოზიციის ნაწილი ამ არჩევნებში არ მონაწილეობს. 2025 წლის 9 ივლისს მიღებული ევროპარლამენტის რეზოლუციით, „მომავალი არჩევნები არ წარმოადგენს შესაძლებლობას, ასახოს ქართველი ხალხის დემოკრატიული არჩევანი, თუ დაპატიმრებული და დაკავებული პოლიტიკური ოპოზიციის ლიდერები არ გათავისუფლდებიან და არჩევნები არ ჩატარდება გაუმჯობესებულ საარჩევნო გარემოში“.
თითქმის 300 დღეა საქართველოში უწყვეტი, პროევროპული საპროტესტო აქციები იმართება ახალი, საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით დემოკრატიულ და სამართლიან გარემოში. საპროტესტო აქციების მოთხოვნაა ასევე „ოცნების“ არალეგიტიმური მთავრობის გადადგომა და პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება.
2025 წლის 4 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები მკვეთრად გაუარესებულ საარჩევნო გარემოში ტარდება, სადაც დაკვირვების საკანონმდებლო საშუალებაც კი გაუქმებულია. „ოცნების“ ანტიკონსტიტუციურმა მთავრობამ არც საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაცია ეუთო/ოდირი არ მოიწვია დროულად. არჩევნების საკითხების ექსპერტების შეფასებით, არალეგიტიმური და ანტიკონსტიტუციური ხელისუფლების პირობებში, პრაქტიკულად აღარ არსებობს იმის პირობა, რომ ქვეყანაში დემოკრატიული და სამართლიანი არჩევნები ჩატარდეს.
ამ თემაზე:
„გამიჭირდება ამ არჩევნებთან დაკავშირებით თქმა – „წადი არჩევნებზე“ – ინტერვიუ