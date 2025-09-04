რეკლამა,სიახლეები

თიბისი კონცეპტის ტრადიციულად მრავალფეროვანი – Back To School შეთავაზებები

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სექტემბერი თითქმის ყველასთვის ახალ დასაწყისების თვეა, ამიტომ Back To School კამპანიის ფარგლებში, თიბისი კონცეპტმა  მომხმარებლებს შეთავაზებები, ტრადიციულად, მრავალფეროვან კატეგორიებში მოუმზადა.

6-7 სექტემბერს, 50-მდე პარტნიორ ობიექტში, თიბისის პოს-ტერმინალზე ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით გადახდისას, თანხის 40%, ჯამში მაქსიმუმ 200 ლარი, მომენტალურად დაგიბრუნდებათ.

ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, აქსესუარები, ტექნიკა – შეთავაზებები დაგხვდებათ პარტნიორი ობიექტების ყველა იმ კატეგორიაში, რაც სექტემბერში განსაკუთრებით გჭირდებათ.

ობიექტების ჩამონათვალი, სადაც 6-7 სექტემბრის Back To School შეთავაზებით ისარგებლებთ:

Bata, Bambino, AW-Lab, Geox Studio, Shoes Gallery, Ecco, Corso, Okaidi, Replay, Jacadi, Scarpiera, Pepe Jeans, Mayoral, Original Marines, Dressarium, Dressarium Kids, Shoes Loft, Dan John, Adidas, Nike, Puma, Giordano, Under Armour, Topsport, Crocs, OVS/OVS kids, Matalani, Xiamo/icity, Wortmann, Salamnder, iSpace, Espacho, Superdry, Kids Gallery, Lee, Wrangler, Vero Moda, Jack & Jones, Hummel, Gstar, Grayder, Bershka, Stradivarius, Pull & bear, Mango, Mango kids, Zippy, Aldo, Parfois, Kiko Milano, Charles & Keith.

თუ ყველა სასურველი ნივთის შესაძენი თანხა 6-7 სექტემბრისთვის არ გაქვთ გათვალისწინებული, იდენტური შეთავაზება მოქმედებს ერთგულ საკრედიტო ბარათზეც, რომლის აღება და დამტკიცება უკვე რამდენიმე წუთში, თიბისის მობაილბანკიდანაც შეგიძლიათ.

შეთავაზების დამატებითი პირობები იხილეთ ბმულზე.

გახდით კონცეპტ მომხმარებელი, ისარგებლეთ პრივილეგირებული საბანკო მომსახურებით და მუდმივად გამორჩეული შეთავაზებებით!

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
