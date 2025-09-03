„არ შემიძლია არ შევეხო მზია ამაღლობელის საქმეს“ – ონისე ცხადაძე

სინდისის პატიმარმა, ონისე ცხადაძემ თავის დასკვნით სიტყვაში დღეს, 3 სექტემბერს, ისაუბრა მზია ამაღლობელზეც. მზია ამაღლობელი გამოცემა „ბათუმელების“ და „ნეტგაზეთის“ დამფუძნებელი და დირექტორია. ის უკვე 8 თვე უკანონო პატიმრობაშია.
„არ შემიძლია არ შევეხო მზია ამაღლობელის საქმეს, რადგან მისი განაჩენი არ არის მხოლოდ იმ მოსამართლის გამოტანილი. ეს განაჩენი გამოიტანა ქართულმა სასამართლომ და გეხებათ მათ შორის თქვენც. ამიტომ მე მინდა მოგიყვეთ ერთი ამბავი იმისთვის, რომ გაგაგებინოთ რა ადამიანს გაუკეთეს ეს ყველაფერი.
დაკავებიდან დაახლოებით თვე-ნახევარში გადავწყვიტე დამეწყო შიმშილობა, თუმცა ამის შესახებ არ მითქვამს არავისთვის: არც ციხის ადმინისტრაციისთვის, არც ოჯახისთვის, არც ადვოკატისთვის. ჯერ მაინტერესებდა, თუ შევძლებდი. არ მინდოდა პოპულიზმი გამომსვლოდა. მეორე დღესვე, საღამოს, ვიგრძენი საშინელი სისუსტე, თითქოს მთელი სხეული მტკიოდა და გადავწყვიტე, ეს არ გამეკეთებინა. ეს ვერ შევძელი მე, 29 წლის ბიჭმა.
მზია ამაღლობელმა კი იშიმშილა 39 დღე და მას დასცინოდნენ ადამიანები, რომლებსაც საუზმეს, სადილს და ვახშამს შორის კიდევ რაღაცები აქვთ ჩამატებული, რადგან გაძღომას ვერ იგებენ.
მონანიებას ითხოვდნენ ადამიანები, რომლებიც სკამიდან ვერ დგებიან, ადამიანისგან, რომელიც ერთხელ არ დამჯდარა საბრალდებო სკამზე და პროტესტის ნიშნად საათობით იდგა ფეხზე.
ამიტომ ყველამ მინდა იცოდეს, შეიძლება ერთ დღეს დაიბადოს ფეხბურთელი, რომელიც 9 ოქროს ბურთს მოიგებს, მაგრამ, იცოდეთ, რომ მზია ამაღლობელზე მაგარი ადამიანი აღარ დაიბადება. ისე კი ის მართლა რეალური საფრთხეა, რომ ერთ დღეს ირაკლი დგებუაძე გათხოვდეს,“ – განაცხადა ონისე ცხადაძემ.
