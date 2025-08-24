ერევანში რუსული გამანადგურებელი რკინის ბოძს შეეჯახა – მედია

სიახლეები

24.08.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ერევანში რუსული გამანადგურებელი რკინის ბოძს შეეჯახა

სომხეთის დედაქალაქ ერევანში, ერებუნის აეროპორტის მიმდებარედ, რუსული გამანადგურებელი ჯერ რკინის ბოძს, შემდეგ კი ლითონის შემოღობვას შეეჯახა.

ინციდენტის შემდეგ შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროებმა ერებუნის აეროპორტისკენ მიმავალი მოძრაობა გადაკეტეს.

როგორც სომხური მედია იუწყება, შემთხვევა მოხდა 24 აგვისტოს, დაახლოებით 02:15 საათზე, სომხეთის დედაქალაქში, არშაკუნიანცის გამზირზე.

მედიის თანახმად, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა.

ფოტო: სქრინი ვიდეოდან

