ერევანში რუსული გამანადგურებელი რკინის ბოძს შეეჯახა – მედია

ერევანში რუსული გამანადგურებელი რკინის ბოძს შეეჯახა
სომხეთის დედაქალაქ ერევანში, ერებუნის აეროპორტის მიმდებარედ, რუსული გამანადგურებელი ჯერ რკინის ბოძს, შემდეგ კი ლითონის შემოღობვას შეეჯახა.
ინციდენტის შემდეგ შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროებმა ერებუნის აეროპორტისკენ მიმავალი მოძრაობა გადაკეტეს.
როგორც სომხური მედია იუწყება, შემთხვევა მოხდა 24 აგვისტოს, დაახლოებით 02:15 საათზე, სომხეთის დედაქალაქში, არშაკუნიანცის გამზირზე.
მედიის თანახმად, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა.
ფოტო: სქრინი ვიდეოდან