დღეს ბათუმში „თავისუფლების მოედანი“ ლუსტრაციის კანონზე დისკუსიას გამართავს

22.08.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 23 აგვისტოს, ბათუმში, საკონსტიტუციო სასამართლოსთან „თავისუფლების მოედანი“ გამართავს დისკუსიას ლუსტრაციის კანონთან დაკავშირებით.

საჯარო განხილვა საკონსტიტუციო სასამართლოსთან 20:00 საათზე დაიწყება.

„თავისუფლების მოედნის“ განცხადებით, ეს იქნება პირველი ინიციატივა, რომელსაც ისინი წარუდგენენ ახალ, დემოკრატიულად არჩეულ პარლამენტს.

ლუსტრაციის კანონი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მიიღეს ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა. კანონის მიზანი იყო გამოეაშკარავებინა ყველა ის პირი, რომელიც ჯერ საბჭოთა, შემდეგ კი რუსულ სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობდა.

„ლუსტრაციის მიზანია არასდროს განმეორდეს ის, რაც ხდებოდა მაშინ და რაც ხდება დღეს.

იმიტომ, რომ დღესაც სპეცსამსახურები მონაწილეობენ საქართველოს მოქალაქეების დაშინებაში. ისინი განსაზღვრავენ დღევანდელი მასწავლებლების, სკოლის დირექტორების, უნივერსიტეტის პროფესორების, ხელოვანების, ჩვეულებრივი მშრომელების ბედს. ისინი წყვეტენ, ვინ დაწინაურდება და ვინ არა და ა.შ. ეს ჯაჭვი უნდა გაწყდეს“- თქვა სიმონ ჯანაშიამ, „თავისუფლების მოედნის“ წევრმა კანონპროექტზე საუბრისას „ნეტგაზეთთან“.

„თავისუფლების მოედანი“ მიიჩნევს, რომ უნდა შეიქმნას „ეროვნული მეხსიერების საბჭო“, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება მთავრობის, პარლამენტის, სასამართლოსა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებით.

საბჭომ უნდა შეისწავლოს არქივები და გამოავლინოს ადამიანები, რომლებიც ტოტალიტარული სისტემის განმტკიცებას ემსახურებოდნენ.

კანონის მიღების შემთხვევაში, მათ დროებით ან სამუდამოდ აეკრძალებათ პოლიტიკური თანამდებობების დაკავება, საჯარო სამსახურში დასაქმება, საგანმანათლებლო და კვლევით ორგანიზაციებში მუშაობა, სახელმწიფო შესყიდვებსა და ტენდერებში მონაწილეობა.

„არ ვაპირებთ დემოკრატიის დასამარების წინასწარ გამოცხადებულ გეგმაში მონაწილეობას“ – თავისუფლების მოედანი
როგორ ცხოვრობენ ლურჯი კატები
სუპერგმირები – 13 ილუსტრაცია ტაილანდელი ბიჭების გადარჩენის თემაზე
მამა-შვილის მხიარული ილუსტრაციები ყოველდღიურობაზე
ცოფის უვარგისი ვაქცინები, არასათანადო მოპყრობა – ცხოველთა თავშესაფრის კლინიკას საქმიანობა შეუჩერეს 22.08.2025
ოზურგეთში კაცი ცოლის მკვლელობის ბრალდებით დააკავეს 22.08.2025
აფხაზეთში რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლებს რუსეთიდან დააფინანსებენ 22.08.2025
„ოცნების“ განათლების მინისტრმა მასწავლებლის სახლის ახალი ხელმძღვანელი წარადგინა 22.08.2025
„სამშობლო ყოველი თქვენგანია. შევხვდებით რუსთაველზე“ – არჩილ მუსელიანცის წერილი 22.08.2025
Museliantsi Given Four Years Following Claims of Beatings and Forced Confession 22.08.2025
