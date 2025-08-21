წელს ავტოავარიის შედეგად 216 ადამიანი დაიღუპა – ექვსი თვის მონაცემები

2025 წლის იანვრიდან ივნისის ჩათვლით, საქართველოში 216 ადამიანი დაიღუპა ავტოავარიის შედეგად.
ამავე პერიოდში ავტოავარიაში დაშავდა 3816 ადამიანი.
ასეთია შს სამინისტროს ოფიციალური მონაცემები 2025 წლის პირველ ორ კვარტალში.
დაღუპულთაგან სამი 6 წლამდე ბავშვი იყო, 11 კი 17 წლამდე ასაკის მოზარდი.
ავტოავარიაში დაღუპული 216 ადამიანიდან 79 ქვეითი იყო, ისინი ავტომანქანით არ გადაადგილდებოდნენ.
ყველაზე მეტი ადამიანი წელს ავტოავარიის შედეგად თბილისში დაიღუპა [50], მეორე ადგილზეა იმერეთი [45], ხოლო მესამეზე – აჭარა [30].
შსს-ს სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, 2025 წლის პირველ ორ კვარტალში ავარიების ყველაზე ხშირი სავარაუდო მიზეზები იყო: მოხვევის მანევრი; შემხვედრი მოძრაობის ზოლში გადასვლა ან გასწრების წესების დარღვევა; ქვეითის მიერ გადასასვლელით არასათანადო სარგებლობა; დისტანციის დაუცველობა; მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბება; მართვა ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში და ა.შ.
გასულ, 2024 წელს საქართველოში ავტოავარიით 444 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 101 ქვეითი იყო.
ფოტოზე: 20 აგვისტოს მომხდარი ავტოავარია ქობულეთის ავტობანზე, რომელსაც 4 ზუგდიდელი ახალგაზრდის სიცოცხლე ემსხვერპლა. კადრი ვედეომასალიდან.