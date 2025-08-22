3 სახლი, 6 ბინა, 6 მანქანა, 2,2 მილიონი ბანკში – ვეტერანების სამსახურის უფროსის მოადგილის ქონება

19 მიწის ნაკვეთი, სამი სახლი, ექვსი ბინა, სამი ავტოფარეხი, 6 ავტომანქანა, 2 მილიონი ლარი ანაბარზე – ეს ვეტერანთა სამახურის უფროსის მოადგილის, ნიკოლოზ კვეზერელის და მისი ოჯახის ქონების არასრული ჩამონათვალია.
ნიკოლოზ კვეზერელი სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დირექტორის პირველი მოადგილეა 2016 წლიდან დღემდე. მან ბოლოს ქონებრივი დეკლარაცია 2025 წლის ივნისში შეავსო.
დეკლარაციის მიხედვით, ქონების ნაწილი, კერძოდ მიწის ნაკვეთი, 653 კვ.მეტრი კოჯორში და 3 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქოდალოში [1912 კვ.მეტრი] მას 2025 წელს შეუძენია. ამ ქონებაში ნიკოლოზ კვეზერელმა 100 000 დოლარი და 48 000 ლარი გადაიხადა.
ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით, 2025 წელს ნიკოლოზ კვეზერელის ოჯახმა 500 000 ლარამდე დახარჯა, მათ შორის არის სესხების მომსახურებაც.
- სახლი, რომლის ფართობიც 2 391.57 კვ. მეტრია
კვეზერელის უძრავ ქონებებს შორის განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს სახლი თბილისში, პიმენ ყურაშვილის ქუჩაზე – მისი ფართობი 2 391.57 კვ. მეტრია [მათ შორის I სართული 971.14 კვ.მ, II სართული 986.36 კვ.მ, მანსარდი 80.02 კვ.მ. სხვენები 225.89 კვ.მ. ტერასა 128.16 კვ.მ, N2 ფართით 35.23 კვ.მ, N3 ფართით 64.08 კვ.მ, N4 ფართით 111.77 კვ.მ] ეს სახლი აშენებულია მიწის ნაკვეთზე, რომლის ფართობიც 5552 კვ.მეტრია.
ნიკოზ კვეზერელი ბოლოს შევსებულ ქონებრივ დეკლარაციაში წერს, რომ მიწის ნაკვეთი პიმენ ყურაშვილის ქუჩაზე 30 000 დოლარად იყიდა 2016 წელს. კვეზერელი მიერ შევსებული მონაცემებით, მას ერთ კვადრატულ მეტრ მიწის ნაკვეთში 5.4 დოლარი აქვს გადახდილი. იქვე შენიშვნის სახით უთითებს, რომ სახლი აშენებულია მესაკუთრის მიერ და მისი ღირებულება 1 მილიონი ლარია.
ის ფლობს ასევე საცხოვრებელ სახლს და მიწის ნაკვეთს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაშენდაში, სახლის ფართობი 217.4 კვ.მეტრია, მიწის ნაკვეთის ფართობი 5823 კვ.მეტრი. ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით ეს ქონება მას 2022 წელს 10 000 ლარად შეუძენია.
კვეზერელის ოჯახი კიდევ ერთ სახლს ფლობს ბახმაროში, ეს სახლი ნიკოლოზ კვეზერელის მეუღლის, სალომე კვეზერელის სახელზეა დარეგისტრირებული. გარდა ამისა, ნიკოლოზ კვეზერელი და მისი ოჯახი 6 ბინას ფლობს თბილისში, სხვადასხვა მისამართზე.
- მიწის ნაკვეთები
ნიკოლოზ კვეზერელი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქოდალოში 4 მიწის ნაკვეთს ფლობს, ამ ნაკვეთების ფართობი ჯამში 3521 კვ.მეტრია. გარდა ამისა 2022 – 2023 წლებში მან გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაშენდაში რამდენიმე მიწის ნაკვეთი დაირეგისტრა – მათი საერთო ფართობი 11 ჰექტარზე მეტია.
- მიწის ნაკვეთი 1 ლარად
ნიკოლოზ კვეზერელმა მიწის ნაკვეთი გუდაურში სიმბოლურ ფასად, ნაკისრი ვალდებულების შესრულების პირობით იყიდა და შემდეგ გაყიდა. მან ამ ნაკვეთთან დაკავშირებით დეკლარაციაში ჩაწერა, რომ ყაზბეგში, დაბა გუდაურის ტერიტორიაზე – 12 799 კვ.მეტრი მიწა 2019 წელს 1 ლარად შეიძინა. საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით, ეს ნაკვეთი 2025 წლის აპრილში შპს „არპა ჯგუფმა“ ნასყიდობის ხელშეკრულების საფუძველზე დაირეგიტრირა. რეესტრში დარეგიტრირდა გასხვისების პირობაც, რაც ნასყიდობის ფასის გადახდამდე გამყიდველის წინასწარი თანხმობის გარეშე, ქონების იპოთეკით დატვირთვას ან გადაყიდვას ზღუდავდა.
ნიკოლოზ კვეზერელმა დეკლარაციაში მიუთითა, რომ 2025 წელს მიწის გაყიდვიდან შემოსავლის სახით 150 000 დოლარი მიიღო.
გუდაურში მიწის გაყიდვის შემდეგ, ამავე ნაკვეთის 2025 წლის აპრილის ამონაწერში არის ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც მყიდველს გარკვეული შეზღუდვები ქონების ღირებულების სრულად გადახდამდე ჰქონდა, ახლა ეს ვალდებულება ამონაწერში აღარ ფიქსირდება. შესაბამისად, მომავალ წელს შევსებულ დეკლარაციაში უნდა გამოჩნდეს, ზუსტად რამდენი გადაუხადეს 1 ლარად შესყიდულ მიწაში.
„არპა ჯგუფის“ ასი პროცენტის მფლობელი ირაკლი ვარშალომიძეა.
გარდა ამისა, ნიკოლოზ კვეზერელმა 2025 წელს 257 კვ.მეტრი მიწის ნაკვეთი შეისყიდა თბილისში, ბარნოვის ქუჩაზე. ამ ქონებას ის რამდენიმე მესაკუთრესთან ერთად ფლობს და როგორც დეკლარაციაშია მითითებული, ქონების მცირე ნაწილი – 44 კვადრატულის 1/3 – შეძენილია 2016 წელს.
- „პორშე“ და სხვა ავტომანქანები
ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით, 2024 წლის ივნისში ნიკოლოზ კვეზერელის შვილმა, ანასტასია კვეზრელემა „თეგეტასთან“ გარიგების საფუძველზე იყიდა ავტომანქანა „პორშე“ [porsche cayenne coupe] 105 000 ევროდ. მალევე მან ეს მანქანა 80 000 ევროდ გაყიდა, 65 000 ევროდ გაყიდა ასევე 2024 წელს 147 182 დოლარად შეძენილი LAND ROVER. დეკლარაციაში მითითებულია, რომ ყიდვა-გაყიდა სამმხრივი გარიგების საფუძველზე განხორციელდა.
ნიკოლოზ კვეზერელის და მისი ოჯახის საკუთრებაშია რამდენიმე ავტომობილი : „მერსედესი“, „ტოიოტა პრიუსი“, „ჰიუნდაი“, „შკოდა“, „მაზდა“, „პობედა“, აგრეთვე სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა – ტრაქტორი, რომელიც ნიკოლოზ კვეზერელს 2024 წელს 62 849 ლარად შეუძენია.
2025 წელს „Shkoda karoq“ შეუძენია სალომე კვეზრელს 15 000 დოლარად. კვეზერელის მეუღლემ გასულ წელს გაყიდა Mitsubishi Outlander Sportes – 15 000 დოლარად.
- 2.2 მილიონზე მეტი საბანკო ანგარიშებზე
დეკლარაციის შევსების მომენტისთვის საერთო ჯამში ნიკოლოზ კვეზერელს საქართველოს ბანკის ანაბარზე 824 831, 43 აშშ დოლარი ჰქონდა.
გასულ წელს ვეტერანთა სამსახრის უფროსის პირველ მოადგილეს, ნიკოლოზ კვეზერელს ხელფასის სახით 49 946,28 ლარი მიუღია, რაც თვეში 4162 ლარია.
- კომპანიები
მისივე დეკლარაციის მიხედვით, ნიკოლოზ კვეზერელი და მისი ოჯახი ფლობს თხუთმეტამდე კომპანიას.
მის საკუთრებაშია შპს „საქართველო- რუსეთის საინვესტიციო ჯგუფი“, შპს „კორეან-ჯორჯიან ინვესტმენტ გრუპ“, შპს „ელმონდ გარდენ-35“, შპს „ჯორჯიან ფრუთ გარდენს 5“, შპს „ოლე 7“, შპს „ოლე 8“, შპს „ჯორჯიან ფრუთ გარდენს 7“, შპს „ჯორჯიან ფრუთ გარდენს 8“, შპს „ჯორჯიან ფრუთ გარდენს 3“, შპს „ჯორჯიან ფრუთ გარდენს 4“.
ნიკოლოზ კვეზერელი წილებს ფლობს ასევე შპს „ნიუ პეტროლში“ [ 50%] , შპს „დ და კომპანია“ – ში [ 30%] შპს „მუხა“ – ში [ 40%]
კვეზერელი ფლობს 100%-იან წილს რამდენიმე კომპანიაში. მათ შორის არის „კორეან-ჯორჯიან ინვესტმენტ გრუპი“, „ელმონდ გარდენ-35“, „ჯორჯიან ფრუთ გარდენს“ სერიები, „ოლე 7“ და „ოლე 8“ და ნაწილობრივ წილს სხვა კომპანიებში, როგორიცაა „ნიუ პეტროლი“ [50%)] და „დ და კომპანია“ [30%].
2016 წელს ნიკოლოზ კვეზერელს დაუფუძნებია შპს „საქართველო რუსეთის საინვესტიციო ჯგუფი“. დოკუმენტების მიხედვით, ამ კომპანიის მთავარი საქმიანობა სამშენებლო მასალებით ვაჭრობა უნდა ყოფილიღო. კომპანიის დირქტორად მირზა ლიპარტელიანი ფიქსირდება. 2016 წელის შემდეგ ამ კომპანიის ახალი ამონაწერი არ მოუმზადებიათ.
ასევე, მისი მეუღლე სალომე კვეზერელი ფლობს 60%-იან წილს კომპანიებში – „ვაშლის ბაღები შინდისში“ და „შინდისის ბაღი“.
რეესტრის მონაცემებით, ნიკოლოზ კვეზრელის და მისი ოჯახის საკუთრებაში არსებული კომპანიები ჰექტრობით მიწის ნაკვეთს ფლობენ ან საიჯარო ხელშეკრულებებით სარგებლობენ.
მაგალითად შპს „ჯორჯიან ფრუთ გარდენს“- თან დაკავშირებულ კომპანიებს რამდენიმე ქვეიჯარა აქვთ გაფორმებული – სახელმწიფო ქონებით რამდენიმე ათეული მიწის ნაკვეთით სარგებლობენ, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შინდისში.
შპს „ჯოჯიან ფრუიტ გარდენს 3“ – ქვეიჯარის ხელშეკრულების საფუძველზე სარგებლობს სახელმწიფოს მიწის ნაკვეთით სოფელ შინდისში – კომპანიას ქვეიჯარით აქ 5 ჰექტარი აქვს აღებული. ხუთი ჰექტარი ფართობი აქვს ქვეიჯარით „ჯოჯიან ფრუიტ გარდენ 4“ -საც.
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში შპს „ოლე 8“-ს დარეგისტრირებული აქვს 6 ჰეტარზე მეტი, ეს ქონება იპოთეკით არის დატვირთული. 3 ჰექტარზე მეტს „ოლე 7“ ფლობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაშენდაში და ასე შემდეგ …
ნიკოლოზ კვეზერელის კომპანია შპს „ჯორჯიან ფრუთ გარდენს 8“ გორში, სოფელ შინდისში ფლობს 4 ჰექტარზე მეტს.
- სახელმწიფო სუბსიდია სოფლის მეურნეობის დარგში – ვაშლის ბაღები
შპს „ვაშლის ბაღები შინდისში“ იმ კომპანიების ჩამონათვალშია, რომლებმაც სოფლის მეურნეობის პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფოსგან დაფინანსება მიიღეს. სააგენტოს მონაცმებით, ნიკოლოზ კვზერლის ცოლის კომპანიამ 2023 წელს სახელმწიფო სუბსიდიიდს სახით 350 000 ლარი მიიღო.
2019 წელს სახელმწიფო სუბსიდია სოფლის მეურნების პროგრამის ფარგლებში მიიღო შპს „ნუშის ბაღებმაც“, რომლის 33. 3 პროცენტს ნიკოლოზ კვეზერელი ფლობდა, შემდეგ კი გაასხვისა, იგივე კომპანიაში 33.4% პროცენტის მფლობელი იყო გიორგი მღებრიშივილი, საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი.