აგვისტოში ბათუმის ბულვარში ელექტრომობილით გადაადგილებისთვის 25 პირი დააჯარიმეს

მოქალაქეები ძველ ბათუმში კვადროციკლების და ელექტრომობილების გადაადგილების წესის დარღვევაზე საუბრობენ. მიუხედავად იმისა, რომ ელექტრომობილებით გადაადგილება მხოლოდ ახალ ბულვარში დელფინარიუმის მიმდებარე ტერიტორიამდეა დაშვებული, დარღვევების შემთხვევები ძველ ბათუმში მაინც ფიქსირდება.
ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, 2025 წლის აგვისტოში კვადროციკლების და ელექტრომობილების გადაადგილების წესის დარღვევისთვის 25 პირი დააჯარიმეს.
საერთო ჯამში სხვადასხვა დარღვევისთვის ბულვარის მონიტორინგის სამსახურმა 70 დარღვევა გამოავლინა გასულ კვარტალში, თუმცა არ ვიცით, აქედან რამდენია ჯარიმა მოძრაობის წესის დარღვევისთვის.
ბულვარში დადგენილი წესების კონტროლს მონიტორინგის სამსახური აკონტროლებს. ადმინისტრაციის დირექტორის მოადგილის, სოფო გუჯაბიძის ინფორმაციით, ზაფხულში მონიტორინგის სამსახურის თანამშრომლები გახანგრძლივებული დროით, ღამის 12 საათამდე მუშაობენ, რადგან ამ დროს დარღვევების რაოდენობა იმატებს.
ბათუმის ბულვარში მოტოციკლით, კვადროციკლით და ელექტრომობილით გადაადგილება 2019 წლიდან არის აკრძალული. მაშინ ცვლილების ინიციატორი ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია იყო, იმ მოტივით, რომ კვადროციკლის შეჯახების გამო მოქალაქეები, მათ შორის ბავშვები, დაშავდნენ.