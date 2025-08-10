მთავარი,სიახლეები

დინამო ბათუმის ფან-კლუბი: „მტერი სახელითაც ვიცით – რუსეთი!“

10.08.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„სამწუხაროა, რომ 2025 წელსაც გვიწევს იმის ახსნა, ვინ არის ის, ვინც კლავს, იტაცებს და ანგრევს, სანამ ჩვენი მიწა თავისუფალი არ იქნება – ჩვენ არ გავჩერდებით!“ – აღნიშნულია განცხადებაში, რომლითაც „ბათუმის დინამოს“ ფან-კლუბი „პირატები“ 9 აგვისტოს შემთხვევას ეხმაურება:

საფეხბურთო გუნდ „ტორპედოს” ფან-კლუბი „ჯუნგლების“ ინფორმაციით, 9 აგვისტოს გამართულ მატჩზე პოლიციამ ფან-კლუბის წევრებს ჩამოახსნევინა ბანერი, რომელზეც ეწერა „რუსეთი ოკუპანტია”.

„მტერი სახელითაც ვიცით – რუსეთი! და მაინც, გუშინ ქუთაისის „ტორპედოს“ ფანკლუბს „ჯუნგლებს” – „მილიციელებმა” ოკუპანტების მისამართით გამოკრული ბანერი ჩამოახსნევინეს… ჩვენი ქვეყნის 20% დღესაც ოკუპირებულია. ეს არ არის დავიწყებული ისტორია – ეს არის დღევანდელობა, სადაც მტერი ჩვენს მიწაზე დგას. არცერთი დღე ოკუპაციაში არ არის ნორმალური,“ – აღნიშნულია „პირატების“ ფეისბუქგვერდზე დღეს, 10 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში.

საფეხბურთო გუნდ „ტორპედოს” ფან კლუბი „ჯუნგლები“ მანამდე აღწერდა იმას, თუ რა მოხდა „იბერიას“ გასვლითი თამაშის დროს:

„2025 წლის 9 აგვისტოს, „იბერიასთან“ გასვლით თამაშზე, ტრიბუნაზე გადმოვფინეთ ბანერი, რომელსაც ფოტოზე ხედავთ, და ჩვენდა გასაკვირად, რამდენიმე წამში ბანერთან მოდიან პოლიციის თანამშრომლები და გვეუბნებიან მის ჩამოხსნას. როცა ვიკითხეთ მიზეზი, თუ „რატო?“, პასუხი ასეთი იყო: „რუსეთის და პუტინის დედაც, მაგრამ ზემოდან გვიბრძანეს და ჩამოხსენითო…“

შეიძლება დღეს ტრიბუნიდან ბანერი ჩამოგვახსნევინეთ, მაგრამ ამით ყველაზე მეტად თქვენ დაზარალდით და მომავალშიც დაზარალდებით!!!“

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
