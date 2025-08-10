დინამო ბათუმის ფან-კლუბი: „მტერი სახელითაც ვიცით – რუსეთი!“

„სამწუხაროა, რომ 2025 წელსაც გვიწევს იმის ახსნა, ვინ არის ის, ვინც კლავს, იტაცებს და ანგრევს, სანამ ჩვენი მიწა თავისუფალი არ იქნება – ჩვენ არ გავჩერდებით!“ – აღნიშნულია განცხადებაში, რომლითაც „ბათუმის დინამოს“ ფან-კლუბი „პირატები“ 9 აგვისტოს შემთხვევას ეხმაურება:
საფეხბურთო გუნდ „ტორპედოს” ფან-კლუბი „ჯუნგლების“ ინფორმაციით, 9 აგვისტოს გამართულ მატჩზე პოლიციამ ფან-კლუბის წევრებს ჩამოახსნევინა ბანერი, რომელზეც ეწერა „რუსეთი ოკუპანტია”.
„მტერი სახელითაც ვიცით – რუსეთი! და მაინც, გუშინ ქუთაისის „ტორპედოს“ ფანკლუბს „ჯუნგლებს” – „მილიციელებმა” ოკუპანტების მისამართით გამოკრული ბანერი ჩამოახსნევინეს… ჩვენი ქვეყნის 20% დღესაც ოკუპირებულია. ეს არ არის დავიწყებული ისტორია – ეს არის დღევანდელობა, სადაც მტერი ჩვენს მიწაზე დგას. არცერთი დღე ოკუპაციაში არ არის ნორმალური,“ – აღნიშნულია „პირატების“ ფეისბუქგვერდზე დღეს, 10 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში.
საფეხბურთო გუნდ „ტორპედოს” ფან კლუბი „ჯუნგლები“ მანამდე აღწერდა იმას, თუ რა მოხდა „იბერიას“ გასვლითი თამაშის დროს:
„2025 წლის 9 აგვისტოს, „იბერიასთან“ გასვლით თამაშზე, ტრიბუნაზე გადმოვფინეთ ბანერი, რომელსაც ფოტოზე ხედავთ, და ჩვენდა გასაკვირად, რამდენიმე წამში ბანერთან მოდიან პოლიციის თანამშრომლები და გვეუბნებიან მის ჩამოხსნას. როცა ვიკითხეთ მიზეზი, თუ „რატო?“, პასუხი ასეთი იყო: „რუსეთის და პუტინის დედაც, მაგრამ ზემოდან გვიბრძანეს და ჩამოხსენითო…“
შეიძლება დღეს ტრიბუნიდან ბანერი ჩამოგვახსნევინეთ, მაგრამ ამით ყველაზე მეტად თქვენ დაზარალდით და მომავალშიც დაზარალდებით!!!“