„ვინ გითხრათ, რომ ჩანაცვლება ხდება?“ – ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი

დღეს, 7 აგვისტოს, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ „ოცნება“ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ბათუმის მერობის კანდიდატად თორნიკე ფაღავას განიხილავს და არა გიორგი მურვანიძეს, რომელიც ამჟამად ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელია.
დღეს ამ საკითხზე შეკითხვა გიორგი მურვანიძეს ონლაინგამოცემა „აჭარა თაიმსმა“ დაუსვა.
„გამორიცხვით ვერაფერს ვერ გამოვრიცხავ. შეუძლებელია, რაღაც გამორიცხო ცხოვრებაში. …გარანტია ვერ იქნებოდა, როგორ იქნებოდა გარანტია? მე უბრალოდ ვაგრძელებ მერის მოვალეობის შესრულებას და ვნახოთ, როგორ იქნება შემდგომში“ – უთხრა ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა, გიორგი მურვანიძემ „აჭარა თაიმსს“.
გიორგი მურვანიძემ ინტერვიუში ხაზი გაუსვა იმას, რომ ის „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერია და მზადაა, გახდეს ბათუმის არჩეული მერი.
„ვინ გითხრათ, რომ რამე მოხდა, რატომ ხართ ასე დარწმუნებული? ვინ გითხრათ, რომ ჩანაცვლება ხდება? საუბარი შეიძლება ბევრ რამეზე იყოს, გადაწყვეტილება მიღებულია?!“ – კითხულობს გიორგი მურვანიძე.
ბათუმის წინა არჩეული მერი – არჩილ ჩიქოვანი 2025 წლის მაისში გადადგა მას შემდეგ, როცა თანამდებობა მოულოდნელად და ფეისბუქპოსტით თორნიკე რიჟვაძემ დატოვა. სწორედ ამის შემდეგ დაინიშნა გიორგი მურვანიძე ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებლად.
