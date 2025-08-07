მთავარი,სიახლეები

„ვინ გითხრათ, რომ ჩანაცვლება ხდება?“ – ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი

07.08.2025 •
„ვინ გითხრათ, რომ ჩანაცვლება ხდება?“ – ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 7 აგვისტოს, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ „ოცნება“ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ბათუმის მერობის კანდიდატად თორნიკე ფაღავას განიხილავს და არა გიორგი მურვანიძეს, რომელიც ამჟამად ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელია.

დღეს ამ საკითხზე შეკითხვა გიორგი მურვანიძეს ონლაინგამოცემა „აჭარა თაიმსმა“ დაუსვა.

„გამორიცხვით ვერაფერს ვერ გამოვრიცხავ. შეუძლებელია, რაღაც გამორიცხო ცხოვრებაში. …გარანტია ვერ იქნებოდა, როგორ იქნებოდა გარანტია? მე უბრალოდ ვაგრძელებ მერის მოვალეობის შესრულებას და ვნახოთ, როგორ იქნება შემდგომში“ – უთხრა ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა, გიორგი მურვანიძემ „აჭარა თაიმსს“.

გიორგი მურვანიძემ ინტერვიუში ხაზი გაუსვა იმას, რომ ის „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერია და მზადაა, გახდეს ბათუმის არჩეული მერი.

„ვინ გითხრათ, რომ რამე მოხდა, რატომ ხართ ასე დარწმუნებული? ვინ გითხრათ, რომ ჩანაცვლება ხდება? საუბარი შეიძლება ბევრ რამეზე იყოს, გადაწყვეტილება მიღებულია?!“ – კითხულობს გიორგი მურვანიძე.

ბათუმის წინა არჩეული მერი – არჩილ ჩიქოვანი 2025 წლის მაისში გადადგა მას შემდეგ, როცა თანამდებობა მოულოდნელად და ფეისბუქპოსტით თორნიკე რიჟვაძემ დატოვა. სწორედ ამის შემდეგ დაინიშნა გიორგი მურვანიძე ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებლად.

ამავე თემაზე: 

„ოცნების“ ბათუმის მერობის სავარაუდო კანდიდატი 2 დღის წინ სამშენებლო კომპანიებში ფლობდა წილებს

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„ოცნების“ ბათუმის მერობის სავარაუდო კანდიდატი 2 დღის წინ სამშენებლო კომპანიებში ფლობდა წილებს
„ოცნების“ ბათუმის მერობის სავარაუდო კანდიდატი 2 დღის წინ სამშენებლო კომპანიებში ფლობდა წილებს
„ოცნების“ შემწირველი ბიზნესმენი დაპირებას არ ასრულებს: „ქუჩაში დაგვტოვეს 500 ოჯახი“
„ოცნების“ შემწირველი ბიზნესმენი დაპირებას არ ასრულებს: „ქუჩაში დაგვტოვეს 500 ოჯახი“
ბათუმის მერიას გმირთა ხეივნის საპირფარეშოები აუქციონზე გააქვს
ბათუმის მერიას გმირთა ხეივნის საპირფარეშოები აუქციონზე გააქვს
„ეტყობა ავ თვალს არ ენახება“ – რატომ არ მიდის გიორგი მურვანიძე ბათუმის საკრებულოს სხდომებზე
„ეტყობა ავ თვალს არ ენახება“ – რატომ არ მიდის გიორგი მურვანიძე ბათუმის საკრებულოს სხდომებზე

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 12 ოქტომბერი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 20 სექტემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 14 ნოემბერი

„ვინ გითხრათ, რომ ჩანაცვლება ხდება?“ – ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი 07.08.2025
„ვინ გითხრათ, რომ ჩანაცვლება ხდება?“ – ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი
„შეუძლებელია მზია ამაღლობელის განაჩენის სამართლიანი დასაბუთება“ – ინტერვიუ 07.08.2025
„შეუძლებელია მზია ამაღლობელის განაჩენის სამართლიანი დასაბუთება“ – ინტერვიუ
„თუ ქვეყანაში ისეთ სიტუაციას შექმნი, რომ აგიფეთქდეს, ის აუცილებლად აგიფეთქდება“ – ინტერვიუ 07.08.2025
„თუ ქვეყანაში ისეთ სიტუაციას შექმნი, რომ აგიფეთქდეს, ის აუცილებლად აგიფეთქდება“ – ინტერვიუ
„ოცნების“ ბათუმის მერობის სავარაუდო კანდიდატი 2 დღის წინ სამშენებლო კომპანიებში ფლობდა წილებს 07.08.2025
„ოცნების“ ბათუმის მერობის სავარაუდო კანდიდატი 2 დღის წინ სამშენებლო კომპანიებში ფლობდა წილებს
August 7 Tells Two Stories — Russia’s Invasion and Georgian Dream’s Kremlin Alignment 07.08.2025
August 7 Tells Two Stories — Russia’s Invasion and Georgian Dream’s Kremlin Alignment
რატომ ახსენა პოლიციელზე პანღურის ამორტყმის საქმე მზია ამაღლობელის ადვოკატმა განაჩენის შემდეგ 07.08.2025
რატომ ახსენა პოლიციელზე პანღურის ამორტყმის საქმე მზია ამაღლობელის ადვოკატმა განაჩენის შემდეგ