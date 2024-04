„თქვენი კანონი აგენტის შესახებ სამარცხვინოა“ – ბუნდესტაგის საგარეოს თავმჯდომარე „ოცნების“ დეპუტატს

გერმანიის პარლამენტის (ბუნდესტაგის) საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე, მიხაელ როთი x-ის [ყოფილი ტვიტერი] საკუთარ გვერდზე წერს, რომ „უცხოელი აგენტების კანონი“ შეუთავსებელია ევროპულ ღირებულებებთან.

როთმა ამ პოსტის ქვემოთ გამოაქვეყნა ირაკლი კობახიძის მიერ გამოქვეყნებული პოსტი, რომელიც გერმანიის ბუნდესტაგის პრეზიდენტთან, ბერბელ ბასსთან მის შეხვედრას ასახავს.

„გერმანიის ბუნდესტაგში განვიხილეთ ჩვენს ქვეყნებს შორის დიდი ხნის მეგობრობის გაღრმავების გზები. ჩვენი მუშაობა/ერთგულება საპარლამენტო თანამშრომლობისადმი მიზნად ისახავს ჩვენი არსებული პარტნიორობის გაძლიერებას და ურთიერთგაგების ხელშეწყობას“, – დაწერა ირაკლი კობახიძემ.

სწორედ ამ პოსტის საპასუხოდ მიხაელ როთმა X-ში [ყოფილი ტვიტერი] მონიშნა ირაკლი კობახიძე და დაწერა: „ძვირფასო პრემიერ-მინისტრო, ირაკლი კობახიძევ, ურთიერთგაგება ნიშნავს სამოქალაქო საზოგადოების პატივისცემას, რაც ლიბერალური საპარლამენტო დემოკრატიის შეუცვლელი ელემენტია. თქვენი „უცხოელი აგენტის კანონი” შეუთავსებელია ევროპულ ღირებულებებთან“.

Dear Prime Minister @PM_Kobakhidze , mutual understanding means to respect the civil society, which is an indispensable element of a liberal parliamentary democracy. Your “foreign agent law” is incompatible with European values. https://t.co/N0n7TRkUNb

მიხაელ როთმა რუსულ კანონთან დაკავშირებით კიდევ ერთ პოსტში საქართველოს პარლამენტის დეპუტატს, ლევან ქარუმიძეს უპასუხა. ქარუმიძე, პრემიერი კობახიძის მსგავსად ოლაფ შოლცთან პრესკონფერენციის თარჯიმანს დაესხა თავს. „ქართული ოცნების“ დეპუტატმა გერმანიის კანცლერის ტექსტი არასწორ თარგმნაში ზაალ ანდრონიკაშვილი დაადანაშაულა.

ლევან ქარუმიძემ დაწერა: „გერმანული არ ვიცი, მაგრამ ვხვდები, რომ ბუნდესკანცლერს არსად უხსენებია კანონი „უცხოელი აგენტების შესახებ“ პრემიერ კობახიძესთან დღევანდელ პრესკონფერენციაზე. მაინტერესებს თარჯიმანს რატომ უნდა გაეყალბებინა კანცლერის სიტყვები? შესაძლებელია, რომ თარჯიმანი ცუდად ასრულებს თავის სამუშაოს? თუ არსებობს რაიმე სხვა ფარული მოტივი?“

მიხაელ როთმა არც ეს პოსტი დატოვა უპასუხოდ. მან დაწერა: „ძვირფასო კოლეგა ლევან ქარუმიძევ, მინდა დაგარწმუნოთ, რომ თქვენი კანონი „უცხოელი აგენტის შესახებ“, სამარცხვინოა/შეურაცხმყოფელია ერთგული დემოკრატებისთვის გერმანიასა და მთელ თავისუფალ და დემოკრატიულ ევროპაში“.

Dear colleague @KarumidzeL, I’d like to reassure you that your draft on a “foreign agent law” is a disgrace for committed democrats in Germany and across the free and democratic Europe. https://t.co/BZcnk9lpyZ

