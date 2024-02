ვინ იყო მოცეკვავე იური ცინცაძე და რატომ შეარქვეს მას „ციმციმა“

„როგორი მახსოვს მამა? – ვხედავდი ყოველთვის მოწესრიგებულს, გაპრიალებულს, წელში ქამარი მაგრად ჰქონდა მოჭერილი და შეწკიპული, ასე რომ იტყვიან. თმა ყოველთვის გადასველებული და უკან გადავარცხნილი. არასდროს იდგა მოშვებული, თავი ისე ეჭირა, თითქოს ყოველთვის სცენაზე იყო – მხრებგაშლილი“, – ასე იხსენებს „ციმციმას“, იგივე იური ცინცაძეს, მისი შვილი ეკა.

„ბათუმელებს“ ეკა ცინცაძე მოუყვა, თუ რატომ შეარქვეს იური ცინცაძეს „ციმციმა“ და რატომ ჰქონდა მძიმე ცხოვრება.

„11 წლის ვიყავი, როცა მამა გარდაიცვალა. ბოლო პერიოდში არ მქონდა მასთან ხშირი ურთიერთობა, რადგან ჩვენ ცალკე ვცხოვრობდით. სამწუხაროდ, მამამ სმას მიჰყო ხელი.

თუმცა ჩემ სანახავად ყოველდღე მოდიოდა. დედა მუშაობდა რევოლუციის მუზეუმში და იქ, სკვერში იჯდა ხოლმე, როცა მაკითხავდა.

The Adjarian Academic Ensemble Arsiani published a video of the dance performed by Iuri [Tsimstima] Tsintsadze in 1958.

This video is a part of the concert by the Georgian National Ballet Sukhishvili in 1958.

The video was initially published by Dato Gvetadze. pic.twitter.com/mB5T6HNndc

