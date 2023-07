ბათუმში შავი ზღვის ჯაზფესტივალი Brooklyn Funk Essentials-მა დაასრულა

შავი ზღვის მე-16 ჯაზფესტივალი ამერიკულმა ბენდმა, Brooklyn Funk Essentials-მა დახურა 30 ივლისს. ბენდი 7 მუსიკოსისგან შედგება და სხვადასხვა კულტურისა და ეროვნების მუსიკოსებს აერთიანებს.

2016 წლიდან ჯგუფის მთავარი სოლისტი ბრიტანული ჰაუსის თანამედროვე ლეგენდად წოდებული ელისონ ლიმერკია. ის ჯგუფის ადრინდელ სოლისტთან, იამაიკელ დესმონდ ფოსტერთან ერთად მღერის, რომელიც ამავე დროს ბენდის გიტარისტიცაა.

დასარტყამ ინსტრუმენტზე ჰაკს ნეტერმალმი უკრავს, კლავიშზე – კრისტოფერ უოლმანი, ვალტორნაზე – ახალგაზრდა შვედი ტრომბონისტი ება ასმანი, საქსოფონისტი კი ლოიკ გეიოტია.

ჯგუფის ლიდერი ბასგიტარისტი ლატი კრონლანდია, რომელმაც 1993 წელს შექმნა Brooklyn Funk Essentials-ი პროდიუსერ არტურ ბეიკერთან ერთად.

1990-იანი წლების შუა პერიოდში ჯგუფის მუსიკა ძალიან პოპულარული იყო ნიუ-იორკის მთავარ საკლუბო სცენებზე.

ბათუმში დარბაზის განწყობის და დაუღალავი ცეკვის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ამერიკულ ბენდს საქართველოშიც ბევრი მსმენელი ჰყავს.

Brooklyn Funk Essentials-ის მუსიკა მრავალფეროვანია, მაგრამ ამ ბენდის თითქმის ყველაფერი შეგიძლია ჩართო ფონადაც კი ნებისმიერი საქმის კეთებისას და ამავე დროს, თუ ცოტას აუწევ, აუცილებლად მოგინდება ცეკვაც.

ბენდმა შავი ზღვის ჯაზფესტივალზე ბოლო, 2003 წლის ალბომიდანაც შეასრულა კომპოზიციები და ძველი სიმღერებიც გაიხსენა.

13-წლიანი კარიერის განმავლობაში Brooklyn Funk Essentials-მა 7 სტუდიური ალბომი ჩაწერა, რომელიც ერთდროულად სოულს, ჰიპ-ჰოპს, ჯაზს, ჰაუსს და ფანკს აერთიანებს. ბენდს ტურნეები მსოფლიოს ყველა კონტინენტზე აქვს გამართული და მუსიკალური პროექტებით მსოფლიოს გარშემო უმოგზაურიათ ჯეიმს ბრაუნთან, ერიკა ბადუსთან, The Roots-თან და სხვებთან ერთად.

Brooklyn Funk Essentials-ს შექმნილი აქვს მუსიკა ფილმებისთვის, სატელევიზიო გადაცემებისა და რეკლამისთვის.

ჯგუფის ალბომებიდან გამოარჩევენ სადებიუტო ალბომს – Cool and Steady and Easy-ს, რომელიც 1995 წელსაა ჩაწერილი. ალბომში შესული ჩანაწერი The Creator Has a Master Plan ფაროა სანდერსის შესრულებით მაშინდელი ანდერგრაუნდის ჰიტად იქცა.

როცა ბენდის მულტიკულტურულობაზე ვსაუბრობთ, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ 1998 წელს ჩაწერილი მათი მეორე ალბომიც – BuzzBag. ამ ჩანაწერებში თურქული ხალხური მუსიკის ჟღერადობა და რიტმი ჭარბობს, რაც გასაკვირი არაა – ალბომი ბენდმა თურქ კლარნეტისტთან, ჰიუსნუ შენლენდირიშთან ერთად ჩაწერა.

ბოლო, მე-7 ალბომი სახელწოდებით – Intuition, Brooklyn Funk Essentials-მა ცოტა ხნის წინ, 2023 წლის მაისში გამოუშვა. ალბომი პანდემიის დროს ჩაიწერა სტოკჰოლმში და შიგ შევიდა სინგლები: Scream, AA Side Single, How Happy და Rollin (Love Will Be Here)“. ახალი ალბომის მხარდასაჭერად ბენდმა 2023 წლის აპრილში დაიწყო ევროპის ტურნე და შავი ზღვის ჯაზფესტივალიც სწორედ ამ ტურნეს ნაწილი იყო.

30 ივლისს სწორედ Brooklyn Funk Essentials-ის რიტმებით დასრულდა ბათუმის ყველაზე მნიშვნელოვანი მუსიკალური ფესტივალი.