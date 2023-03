ბრიტანული დაზვერვა: რუსები იძულებულები არიან გამოიყენონ 60 წლის წინანდელი ტანკები

ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო დღეს, 6 მარტს, ყოველდღიურ სამხედრო დაზვერვის ანგარიშში წერს, რომ რუსი სამხედროები, უკრაინაში მნიშვნელოვანი რაოდენობის მძიმე ჯავშანტექნიკის დაკარგვის გამო, იძულებულნი არიან გამოიყენონ T-62 ძირითადი საბრძოლო ტანკები, რომლებსაც რუსეთი 60 წელია აწარმოებს.

დაზვერვის მონაცემებით, გასული ზაფხულიდან მოყოლებული, საწყობიდან დაახლოებით 800 T-62 ტანკი ამოღებულია. ზოგიერთმა მათგანმა მიიღო განახლებული დამიზნების სისტემები, რაც სავარაუდოდ გაზრდის მათ ეფექტურობას ღამით.

„არსებობს შესაძლებლობა, რომ პირველი გვარდიის სატანკო არმიის ნაწილებმაც კი (რომელიც სავარაუდოდ, რუსეთის არმიის მთავარი სატანკო ფორმირებაა) გამოიყენონ T-62 ტანკები, წინა დანაკარგების კომპენსაციისთვის.

ბოლო დღეებში რუსული ჯავშანტრანსპორტიორი БТР-50, რომელიც პირველად შევიდა შეიარაღებაში 1954 წელს, პირველად შენიშნეს უკრაინაში“ – ნათქვამია მოხსენებაში.

თუმცა, ორივე ეს „ვინტაჟური“ ტიპის სამხედრო ტექნიკა თანამედროვე ბრძოლის ველზე მრავალმხრივ დაუცველი იქნება, მათ შორის თანამედროვე რეაქტიული ჯავშნის არარსებობის გამო” – მიიჩნევენ სპეციალისტები.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 6 March 2023

