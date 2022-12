„ბოლოს რომ ვნახე, ჯანმრთელი კაცი იყო“ – ევროპარლამენტარი სააკაშვილზე

ევროპარლამენტის წევრი, ვიოლა ფონ კრამონი, ეხმაურება მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის საკითხს და ამბობს, რომ როცა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ბოლოს ნახა, „იგი ჯანმრთელი ადამიანი იყო“.

ფონ კრამონმა პოსტს ორი ფოტო დაურთო: პირველი მისი და სააკაშვილის შეხვედრიდან 2021 წლის ივნისში, მეორე კი სააკაშვილის დღევანდელი ჩართვიდან სასამართლო პროცესზე.

🇬🇪 Last time I met Mikheil #Saakashvili he was a healthy man. This is how he looks today a bit over a year in a Georgian prison. The well-being of every prisoner including Saakashvili is a responsibility of the Government of #Georgia. pic.twitter.com/XY6fbhnfNy

— Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺 (@ViolavonCramon) December 22, 2022