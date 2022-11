არ შეგეშინდეთ „რუსული დათვის“, არ გაექცეთ ბრძოლას – პოდოლიაკი

„არ შეგეშინდეთ „რუსული დათვის“, არ გაექცეთ ბრძოლას, გჯეროდეთ უკრაინის“, – უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი ქალაქ ხერსონიდან რუსული არმიის გასვლას ეხმიანება.

„თებერვალში ზოგიერთი ფიქრობდა, რომ უკრაინის არმია „სამ დღეზე“ მეტ ხანს ვერ გაძლებდა. ამ დროისთვის: დაიცვა კიევი, გაათავისუფლა სამი რეგიონი, მოახდინა ხარკოვის დეოკუპაცია და მივიდა ხერსონთან. ბოლო ცხრა თვემ ყველას უნდა ასწავლოს: არ შეგეშინდეთ „რუსული დათვის“, არ გაექცეთ ბრძოლას, გჯეროდეთ უკრაინის“.

In February some thought that Ukrainian army would not last more than “three days”. For now: defended Kyiv, liberated 3 regions, de-occupied Kharkiv and approached Kherson. Last 9 month must give a lesson to all: do not be afraid of “ru-bear”, do not avoid a fight, believe in 🇺🇦.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 11, 2022