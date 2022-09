უკრაინა ურტყამს რუსეთის საომარი მიზნებისთვის არსებით ტერიტორიებს – ბრიტანეთის დაზვერვა

დიდი ბრიტანეთის დაზვერვის 23 სექტემბრის ანგარიში უკრაინაში ბრძოლის ველის აღწერას ეთმობა. როგორც ბრიტანული დაზვერვა იუწყება, საბრძოლო მოქმედებების ველი კომპლექსურია, თუმცა უკრაინა იმ ტერიტორიებს ურტყამს, რომლებსაც რუსეთი თავისი საომარი მიზნებისთვის არსებითად მიიჩნევს.

ბრიტანული დაზვერვის უახლესი მონაცემების მიხედვით, უკრაინულ ძალებს წინსვლა აქვთ სამხრეთითაც, სადაც სოფელ ლიმანს უტევენ და ასევე გაამაგრეს პოზიციები ხარკოვის ოლქში, მდინარე ოსკილზეც.

„ბოლო სამ დღეში, უკრაინულმა ძალებმა გაამაგრეს ხარკოვის ოლქში მდინარე ოსკილის ხიდის მიმდებარედ პლაცდარმები. რუსეთმა სცადა ოსკილის ინტეგრირება თავდაცვით ხაზთან, რომელიც თვის დასაწყისში თავისი ძალების უკან დახევის შედეგად შექმნა.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 September 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/Bot9jAVNWg

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/KK1twWxR5k

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 23, 2022