დღის წესრიგში ახლა განრიგია, სწრაფი მომარაგება გამარჯვებას და მშვიდობას აახლოებს – კულება

„იარაღი, იარაღი, იარაღი – ჩვენს დღის წესრიგში გაზაფხულიდან დგას. მადლობელი ვარ პარტნიორების, რომლებმაც უპასუხეს ჩვენს მოწოდებას: უკრაინის წარმატებები ბრძოლის ველზე ჩვენი საერთო წარმატებებია. დღის წესრიგში ახლა სამი საკითხია – განრიგი, განრიგი და განრიგი. სწრაფი მომარაგება გამარჯვებას და მშვიდობას აახლოებს“, – წერს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი.

Weapons, weapons, weapons have been on our agenda since spring. I am grateful to partners who have answered our call: Ukraine’s battlefield successes are our shared ones. Three agenda items now are schedule, schedule, and schedule. Prompt supplies bring victory and peace closer.

