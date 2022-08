უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ რუსეთის 1 მილიონამდე მოქალაქე შევიდა ევროკავშირში

უკრაინაში რუსეთის შეჭრიდან ევროკავშირის სახმელეთო საზღვარი რუსეთის თითქმის ერთმა მილიონმა მოქალაქემ გადაკვეთა. ინფორმაციას ევროპის სასაზღვრო და სანაპირო დაცვის სააგენტო „ფრონტექსი“ აქვეყნებს.

როგორც „ფრონტექსი“ წერს, რუსეთის ამ მოქალაქეთა უმრავლესობა ევროკავშირში ფინეთისა და ესტონეთის გავლით შევიდა, მათი ძირითადი ნაწილი ფლობს ევროკავშირის ბინადრობის ნებართვას, ვიზას ან ორმაგ მოქალაქეობას და, როგორც ჩანს, ცდილობდნენ აკრძალული საჰაერო მიმოსვლის ალტერნატივის პოვნას.

„რუსეთის უკრაინაში შეჭრიდან, სახმელეთო საზღვრის გავლით, რუსეთის 998 085 მოქალაქე შევიდა ევროკავშირში, მათი უმრავლესობა ფინეთისა და ესტონეთის გავლით.

ძირითადად არიან ადამიანები ბინადრობის ნებართვებით/ვიზებით ან ორმაგი მოქალაქეობის მქონეები, რომლებიც, როგორც ჩანს, აკრძალული საჰაერო კავშირის ალტერნატივას პოულობენ“, – ვკითხულობთ ევროპის სასაზღვრო და სანაპირო დაცვის სააგენტოს განცხადებაში.

The majority are persons with residence permits / visas to the , or dual citizenship holders likely finding alternatives for restricted air connections

Since the beginning of the Russian invasion of Ukraine, 998 085 Russian citizens have entered the 🇪🇺 through land border crossing points. Most of them arrived via Finland and Estonia pic.twitter.com/Uz5qpkBrQT — Frontex (@Frontex) August 26, 2022

მთავარი ფოტო: Anadolu Agency