რატომ დგამს რუსეთი საკუთარი ქალაქების დაბომბვას? – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი აცხადებს, რომ რუსეთი თავისი ქალაქების დაბომბვას დგამს და „კრემლს ტრიბუნალი ელის არა მხოლოდ უკრაინის, არამედ საკუთარ ხალხის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულისთვისაც“.

პოდოლიაკის თქმით, მოსკოვის მიზანია ამ გზით შეინარჩუნოს რუსებში ანტიუკრაინული განწყობები და ხელი შეუშალოს დასავლეთიდან იარაღის მიწოდებას.

„რატომ დგამს რუსეთი საკუთარი ქალაქების დაბომბვას? „მაცივრიდან“ რუსების ყურადღების გადასატანად, ანტიუკრაინული ისტერიის დონის შესანარჩუნებლად და დასავლური იარაღის მოწოდების შესაფერხებლად. მაგრამ ყველაფერი აღრიცხულია. კრემლს ტრიბუნალი ელის არა მხოლოდ უკრაინის, არამედ საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულებისთვის“, – წერს მიხაილო პოდოლიაკი.

Why does 🇷🇺 stage shelling of its own cities? To distract Russians from the “refrigerator”, maintain level of anti-Ukrainian hysteria and disrupt Western weapons supply. But everything is registered. Kremlin awaits tribunal for crimes not only against 🇺🇦, but its own people too.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 6, 2022