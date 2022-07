პუტინის თვალთახედვით, ის უკვე ევროპას ეომება – პოდოლიაკი

„პუტინის თვალთახედვით, მას უკვე აქვს ევროპასთან ომი“, – წერს უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი. მისი თქმით, ყველაფერი, რაც რუსეთის გამო ხდება, სწორედ ამაზე მიუთითებს და ევროკავშირის ის ლიდერები, რომლებიც ჯერ კიდევ ვერ ხვდებიან ამას, „უმჯობესია დაემშვიდობონ საშიშ ილუზიებს“.

„გაზით შანტაჟი, ფასების ზრდა, საემიგრაციო კრიზისი, კიბერშეტევები, პროპაგანდა… ყველა ეს ელემენტი უფრო დიდი სურათის ნაწილია: პუტინის თვალთახედვით, მას უკვე აქვს ევროპასთან ომი. ევროკავშირის ბევრ ლიდერს ესმის ეს. სხვები კი უმჯობესია დაემშვიდობონ საშიშ ილუზიებს“, – წერს მიხაილო პოდოლიაკი.

Gas blackmailing, prices rising, migration crisis, cyberattacks, propaganda… Each element is a part of bigger picture: from Putin’s point of view, he is ALREADY having the war with Europe. Many EU leaders understand this. Others should rather say goodbye to dangerous illusions.

