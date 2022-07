თუ შენ არ გაქვს რაკეტები, მტრის რაკეტები მოვა, რუსული საკონცენტრაციო ბანაკებით – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი ქვეყნებისთვის იარაღის ქონის აუცილებლობაზე წერს. მისი თქმით, რწმენა, რომ დიდი ომების ერა დასრულდა და შეიარაღებიდან ტექნოლოგიასა და კომფორტში ინვესტირებაზე შეგვიძლია გადავერთოთ, მცდარია და ამას მოწმობს 2022 წელი.

პოდოლიაკის თქმით, „თუ შენ არ გაქვს რაკეტები – მტრის რაკეტები მოვა“.

„მსოფლიოს სჯეროდა, რომ დიდი ომების ერა დასრულებული იყო. ტანკები ჩანაცვლდა ტექნოლოგიასა და კომფორტში ინვესტიციებით. 2022 ამტკიცებს: კარგს უნდა შეეძლოს თავის დაცვა. თუ შენ არ გაქვს რაკეტები – მტრის რაკეტები მოვა. სიკვდილითა და რუსული საკონცენტრაციო ბანაკებით“, – წერს მიხაილო პოდოლიაკი.

The world believed that the era of great wars has ended. Tanks were replaced by technology and comfort investments.

2022 proves: the good must be able to protect itself. If you do not have missiles – enemy’s missiles will come. Followed by death and Russian concentration camps.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 3, 2022