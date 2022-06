უკრაინაში 20 მლნ დოლარი შეაგროვეს 3 ბაირაქტარის საყიდლად, კომპანია ფულზე უარს ამბობს

„ხალხის ბაირაქტარისთვის“ თანხის შეგროვება უკრაინელმა ტელეწამყვანმა და მსახიობმა სერგეი პრიტულამ საკუთარ ფეისბუქგვერდზე გამოქვეყნებული პოსტით 23 ივნისს დაიწყო. ერთ დღეში, შეწირულებებითა და პრიტულას ფონდის ერთობლივი თანხებით, ანგარიშზე უკვე 12 მილიონი დოლარი იყო, ორი ბაირაქტარის თანხა, რის შემდეგაც მსახიობმა კამპანია მესამე დრონისთვის საჭირო ფულის მოსაზიდად გააგრძელა.

საბოლოოდ, სერგეი პრიტულამ, რამდენიმე დღეში, 20 მილიონი დოლარი მოაგროვა.

„ბაიკარმა შეიტყო, რომ უკრაინელებმა, საკუთარი მიწის დასაცავად, ქრაუდფანდინგის კამპანია „ხალხის ბაირაქტარის“ ფარგლებში, რამდენიმე ბაირაქტარ TB2-ის საყიდელი თანხა შეაგროვეს.

ამ მიზნის მისაღწევად, მცირე თუ მსხვილი შეწირულება გაიღეს ბიზნესლიდერებმა თუ ჩვეულებრივმა მოქალაქეებმა.

„ბაიკარი“ ამ ფულს არ აიღებს და სამ TB 2-ს უსასყიდლოდ გაგზავნის უკრაინის ფრონტზე. გთხოვთ, მოზიდული თანხები უკრაინელი ხალხის დასახმარებლად გამოიყენოთ. ჩვენ აღფრთოვანებულები ვართ უკრაინელი ხალხის სოლიდარობითა და სიმტკიცით,“ – ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში.

Thank you for appreciating the ability of Ukrainians to unite! We are impressed with your decision!

The saved funds will be spent to ensure our victory in close cooperation with the Armed Forces of Ukraine!

Teşekkür ederim! https://t.co/ijW0dADMNu

