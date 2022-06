ვაღიაროთ, რომ უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს მომავალი ევროკავშირია – მიშელი

ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა, შარლ მიშელმა ტვიტერზე ვიდეომიმართვა გამოაქვეყნა და დაწერა, რომ უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს მომავალი ევროკავშირშია.

თუმცა, შარლ მიშელმა ევროსაბჭოს წევრები, კანდიდატის სტატუსის მხოლოდ უკრაინისა და მოლდივისათვის მისანიჭებლად მიიწვია, როგორც ევროკომისიის რეკომენდაციაში იყო აღნიშნული.

„ახლა დროა ვაღიაროთ, რომ უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს მომავალი ევროკავშირია.

გიწვევთ უკრაინისა და მოლდოვისთვის კანდიდატის სტატუსის მისანიჭებლად.

პარალელურად გავაგრძელებთ უკრაინის ძლიერ ჰუმანიტარულ, სამხედრო, ეკონომიკურ და ფინანსურ მხარდაჭერას,“ – წერს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი.

Now is the time to acknowledge that the future of Ukraine, Moldova & Georgia lies within the EU.

I will invite you to grant candidate status to Ukraine & Moldova.

In parallel, we will continue to provide Ukraine with strong humanitarian, military, economic & financial support.

— Charles Michel (@CharlesMichel) June 20, 2022