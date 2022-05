შარლ მიშელის ვიზიტის დროს ოდესა დაბომბეს – უკრაინა

„რუსული რაკეტებით ოდესის დაბომბვა ხდება თითქმის ყოველდღე, ისევე როგორც დღეს – შარლ მიშელის ჩვენთან ვიზიტის დროს,“ – წერს უკრაინის პრემიერ-მინისტრი დენის შმიგალი ტელეგრამის ოფიციალურ არხზე.

მისი თქმით, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის, შარლ მიშელის ოდესაში ვიზიტის დროს, ოკუპანტებმა ოდესაზე სარაკეტო თავდასხმა განახორციელეს. როგორც შმიგალი წერს, შარლ მიშელთან ერთად მოინახულა დაბომბვისას განადგურებული სახლი, სადაც სამი თვის გოგონა, დედა და ბებია დაიღუპა.

„საშინელი მწუხარება მოხდა ამ და ათასობით სხვა უკრაინულ ოჯახში. ჩვენ უნდა შევაჩეროთ რუსეთი და წარვადგინოთ იგი მართლმსაჯულების წინაშე. ევროკავშირი ჩვენთანაა ამ ბრძოლაში,“ – წერს უკრაინის პრემიერ-მინისტრი.

შეხვედრამდე, მიშელმა Twitter-ის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ 9 მაისს უკრაინაში ევროპის დღის აღსანიშნავად ჩავიდა.

„მე მოვედი რათა აღვნიშნო ევროპის დღე ოდესაში, ქალაქში, სადაც როგორც პუშკინმა თქვა – „შეგიძლია იგრძნო ევროპა“. სადაც დღეს უკრაინელი ხალხი თავის ძეგლებს ტყვიებისა და რაკეტებისგან, თავიანთ თავისუფლებას რუსული აგრესიისგან იცავს.

არ ხართ მარტო. ევროკავშირი თქვენთანაა,“ – წერს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი.

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that “you can feel Europe.”

And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.

You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb

— Charles Michel (@eucopresident) May 9, 2022