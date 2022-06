ზოგან რუსეთ-უკრაინის შეიარაღების თანაფარდობა ათი ერთზეა – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი წერს, რომ ბრძოლის ზოგიერთ მონაკვეთში რუსეთისა და უკრაინის შეიარაღების თანაფარდობა ათი ერთზეა. მისი თქმით, ყოველდღიურად იღებს შეტყობინებებს ბრძოლის ველიდან – უკრაინის დამცველები ეკითხებიან, როდისთვის ელოდონ დამატებით იარაღს.

მიხიალო პოდოლიაკი აღნიშნულ შეკითხვას ბრიუსელში გასამართ საგარეო საქმეთა მინისტრთა საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრაზე ამისამართებს: „ბრიუსელი, ჩვენ გადაწყვეტილებას ველოდებით,“ – წერს იგი.

„ზოგიერთ არეალში რუსეთ-უკრაინის არტილერიის თანაფარდობა: 10/1. ფრონტის ხაზი – 1000-ზე მეტი კილომეტრი. ყოველდღიურად ვიღებ შეტყობინებებს დამცველებისგან: „ჩვენ ვუძლებთ, მხოლოდ გვითხარით: როდისთვის ველოდოთ იარაღს?“. ამ შეკითხვას რამშტაინის მონაწილეებთან ვამისამართებ. ბრიუსელი, ჩვენ გადაწყვეტილებას ველოდებით“, – წერს უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი.

Ratio 🇷🇺/🇺🇦 artillery in some areas: 10 to 1. Front line — more than 1000 km. Daily, I receive a message from the defenders: “We are holding on, just say: when to expect the weapons?”. I address this question to the Rammstein participants. Brussels, we are waiting for a decision.

