„თქვენთვის რა არის მნიშვნელოვანი“? – პოდოლიაკი ღარიბაშვილს მიმართავს

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი მიხაილო პოდოლიაკი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს მიმართავს.

„მოხალისეობრივად არავინ დგება რუსული რაკეტებისგან სიკვდილისთვის რიგში, ირაკლი ღარიბაშვილო. უკრაინა ევროპული დემოკრატიის არჩევისთვის საშინელ ფასს იხდის. ევროკავშირი მაღალ ფასს იხდის თავისი ცივილიზაციის დასაცავად. ღირებულებები უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მოგება [ფინანსური]. თქვენთვის რა არის მნიშვნელოვანი? განაცხადის რიგის ნომერი?“ – წერს მიხაილო პოდოლიაკი.

No one voluntarily queues for the death from 🇷🇺 missiles, @GharibashviliGe. 🇺🇦 pays a terrible price choosing to be a European democracy. 🇪🇺 pays a high price protecting its civilization. Values are more important than profit. What is important for you? Application queue number?

