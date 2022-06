„რუსეთმა მათი ბავშვობა მოიპარა“ – უკრაინაში დღეს ბავშვებს ნაღმებთან ქცევას ასწავლიან

დღეს, პირველ ივნისს, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. მაშინ, როცა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ბავშვებისთვის გასართობი და შემეცნებითი ღონისძიებები იმართება, უკრაინელი 1-4 კლასის მოსწავლეებისთვის „იუნისეფი“ ონლაინგაკვეთილს მართავს, სადაც ბავშვებს ასაფეთქებელი ობიექტების გარჩევას, აღმოჩენილ ნაღმებთან მოქცევასა და უსაფრთხოების სხვა წესებს ასწავლიან.

როგორც უკრაინის საგანგებო სიტუაციების მართვის სახელმწიფო სამსახურის განცხადებაშია ნათქვამი, ბავშვები UNICEF-სგან საჩუქრებსაც მიიღებენ.

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი, უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და სხვა ოფიციალური პირები, დღეს კიდევ ერთხელ უსვამენ ხაზს უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შედეგად გამოწვეულ მძიმე მდგომარეობას ბავშვთა სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და უფლებრივი მდგომარეობის მიმართულებით.

„ჩვენი დღევანდელი ბრძოლა არის ბრძოლა ჩვენი ბავშვების მომავლისთვის,“ – ასე გამოეხმაურა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი მიხაილო პოდოლიაკი, რომელმაც სოციალურ ქსელში ომის დროს დაჭრილი და დაზარალებული ბავშვების ფოტოები გამოაქვეყნა. მისი თქმით, რუსეთმა მათ ბავშვობა წაართვა.

„სამი თვის წინ ისინი თამაშობდნენ ეზოებში, უყურებდნენ YouTube-ს და გეგმავდნენ, როგორ აღენიშნათ საკუთარი დაბადების დღეები. 24 თებერვალს ყველაფერი შეიცვალა. რუსეთმა ჩაიდანა ყველაზე საშინელი დანაშაული – მათი ბავშვობა მოიპარა. ჩვენი დღევანდელი ბრძოლა არის ბრძოლა ჩვენი ბავშვების მომავლისთვის,“ – წერს პოდოლიაკი.

Three months ago they played at yards, watched YouTube and planned how to celebrate their birthday. It all has changed on 02/24. 🇷🇺 has made the most horrible crime – it has stolen their childhood. Our fight today is a fight for our children’s future. #ChildrenDay pic.twitter.com/EpFZggbZZ8

განახლებულ სტატისტიკურ მონაცემებს აქვეყნებს უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომლის მიხედვითაც უკრაინაში ომს ემსხვერპლა 243 ბავშვი, დაიჭრა 446 და მინიმუმ 230 ათასი ბავშვი გადაყვანილია რუსეთში.

„დაახლოებით 7 მილიონ ბავშვს მოუხდა გამოევლო უკრაინაში ომის საშინელება. რუსული არმიის ქმედებების შედეგად მოკლულია 243 და დაშავებულია 446 ბავშვი. მინიმუმ 230 ათასი უკრაინელი ბავშვია დეპორტირებული რუსეთში. #შეაჩერე_რუსული_ომი #შეაიარაღე_უკრაინა_ახლა #დადექი_უკრაინის_გვერდით,“ – წერს უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო.

🧸About 7️⃣ million children had to endure the horrors of war in #Ukraine.

243 children were killed, 446 were injured as a result of the actions of the #Russian army.

At least 230K Ukrainian children were deported to Russia. #StopRussianWar#ArmUkraineNow#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/dB3UHYX7gl

