არ დავინდობთ კოლაბორაციონისტ ჩინოვნიკებს – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი მიხაილო პოდოლიაკი წერს, რომ იმ ჩინოვნიკების მიმართ, რომლებიც დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კოლაბორაციონისტებად იქცნენ, „არ იქნება დანდობა“. პოდოლიაკი ასევე წერს, რომ უკრაინა მალე გაათავისუფლებს თავის მოქალაქეებს.

„არავის შეუძლია განსაჯოს უკრაინელები, რომლებიც დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ. გვესმის მათი, ვისაც იქ მუშაობის გაგრძელება უწევთ: ექიმების, კომუნალური სამსახურების თანამშრომლების და სხვების. თუმცა, არ იქნება იმ ჩინოვნიკების დანდობა, ვინც კოლაბორაციონისტებად იქცნენ. უკრაინა გაათავისუფლებს თავის მოქალაქეებს. მალე,“ – წერს უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი.

No one can judge Ukrainians who live in the temporarily occupied areas. We understand those who need to continue working there: doctors, utility staff and others. However, those officials who became collaborators will have no mercy. 🇺🇦 will liberate its citizens. Soon.

