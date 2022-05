უკრაინამ უნდა მიიღოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი უკრაინისთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სხვა სიმბოლური ფორმატებით ჩანაცვლების მცდელობას სახის შენარჩუნების მცდელობას ადარებს. მისი თქმით, ევროპული არჩევანისთვის ათასობით უკრაინელმა საკუთარი სიცოცხლით გადაიხადა – უკრაინამ უნდა მიიღოს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი.

„სახის შენარჩუნების მცდელობა – აი, ასე გამოიყურება უკრაინისთვის ევროკავშირის წევრობის სიმბოლური ფორმატებით ჩანაცვლების მცდელობები. ათასობით უკრაინელმა საკუთარი სიცოცხლით ევროპული არჩევანისთვის გადაიხადა და არა მორიგის სიმბოლური ჟესტებისთვის. უკრაინამ უნდა მიიღოს (ევროკავშირის წევრობის) კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი.

Keep up appearances in a bad game – this is how the attempts to replace 🇺🇦 membership in 🇪🇺 by symbolic formats look like. Thousands of Ukrainians paid with their lives for the European choice, not for the new series of thimbles. 🇺🇦 must receive the status of a candidate country.

