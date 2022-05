დენაციფიკაცია არის ის, რაც უახლოეს მომავალში მოელის რუსეთს – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი მიხაილო პოდოლიაკი წერს, რომ დენაციფიკაცია – ტერმინი, რომელიც რუსეთმა უკრაინაზე თავდასხმის საბაბად გამოიყენა, რუსებისთვის „რთული გასაგები და წარმოსათქმელი“ აღმოჩნდა. მაგრამ ახლა „ტერმინის სწორად წერის, წარმოთქმისა და ინტერპრეტირების სწავლის დროა“, რადგან ეს „ელის რუსეთს“.

„კრემლმა გადაწყვიტა უარი თქვას ტერმინზე – „დენაციფიკაცია“; რამდენადაც კვლევამ აჩვენა, რუსებმა არ იციან მისი მნიშვნელობა და უჭირთ მისი გამოთქმა. სერიოზულად? შეიჭერით სხვა ქვეყანაში, მასობრივად დახოცეთ მშვიდობიანი მოქალაქეები გამოგონილი საბაბით და შემდეგ უბრალოდ გადაიფიქრეთ?

კეთილი, მომიწევს ამ ომის ყველა მხარდამჭერი გავანაწყენო. ახლა ამ ტერმინის სწორად წერის, წარმოთქმისა და ინტერპრეტირების სწავლის დროა. რადგან დენაციფიკაცია არის ის, რაც უახლოეს მომავალში ელის რუსეთს მასობრივად. ჩვენ უნდა გავანადგუროთ რუსული ნაციზმი,“ – წერს პოდოლიაკი.

Kremlin decided to abandon the term “denazification” as research showed that Russians don’t know its meaning & find it hard to pronounce. Seriously? You invaded another country, massively killed civilians under a contrived pretext & then just changed your mind? (1/2)

