არ გვეშინია და არც მსოფლიოს უნდა ეშინოდეს – კულება გასული ღამის დაბომბვებზე

„არ გვეშინია და არც მსოფლიოს უნდა ეშინოდეს,“ – უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება უკრაინის ტერიტორიაზე გასულ ღამეს განხორციელებულ სარაკეტო თავდასხმებს გამოეხმაურა. მისი თქმით, რუსეთს უჭირს წარმატების მიღწევა და საშინელი დანაკარგები აქვს, რის გამოც „სასოწარკვეთილი სარაკეტო ტერორი“ მოაწყო მთელ უკრაინაში. კულება საერთაშორისო საზოგადოებას რუსეთის წინააღმდეგ მეტი სანქციების დაწესებისა და უკრაინისთვის მეტი მძიმე შეიარაღების მიწოდებისკენ მოუწოდებს.

დაბომბვას Twitter-ზე ორი პოსტით გამოეხმაურა უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი მიხაილო პოდოლიაკი და კიდევ ერთხელ მოითხოვა რუსეთის ტერორიზმის სპონსორის სახელმწიფოების სიაში შეყვანა. მისი თქმით, „უფრო და უფრო ცოტა განსხვავებაა კრემლსა და ტერორისტულ ორგანიზაცია ISIS-ს შორის“. მოგვიანებით მან ასევე დაწერა, რომ რუსეთი ომშია მხოლოდ უკრაინასთან და არა სხვა რომელიმე ქვეყანასა თუ სამხედრო ბლოკთან, როგორც ამას რუსეთი ამტკიცებს.

„ჯერ ანტისემიტური განცხადებები მოსკოვიდან, ახლა მასიური სარაკეტო თავდასხმები უკრაინულ ქალაქებზე. ლვოვი, ვინიცია, კიროვოჰრადი, ზაკაპარტია. რუსეთი უნდა გამოცხადდეს ტერორიზმის სპონსორად. ვერბალურ დონეზეც კი, უფრო და უფრო ცოტა განსხვავებაა კრემლსა და ISIS-ს შორის,“ – დაწერა მიხაილო პოდოლიაკმა გასულ ღამეს.

„რუსეთი ომში მხოლოდ უკრაინასთანაა. არა ამერიკასთან, ნატოსთან ან დასავლეთთან, – რასაც გამუდმებით ისტერიულად აცხადებს რუსეთი, რათა თავისი უღიმღამობა, ხშირი მარცხი, შემოჭრისთვის გამოგზავნილი არმიის ზომა და გამოუსწორებელი დანაკარგები გაამართლოს. რუსეთი 69 დღეა ცდილობს მოკლას უკრაინა. და ტოტალურად ხვდება ყბაში“.