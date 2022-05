რუსეთი ნაცისტური იდეოლოგიის გამგრძელებელია – პოდოლიაკი ლავროვის განცხადებაზე

უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება და უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი მიხაილო პოდოლიაკი გამოეხმაურნენ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანტისემიტურ განცხადებებს. კულებას თქმით, ლავროვის განცხადებები უფრო ფართოდ „აჩვენებენ, რომ დღევანდელი რუსეთი სავსეა სხვა ერების მიმართ სიძულვილით“.

„საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა ვერ შეძლო დაემალა რუსულ ელიტებში ღრმად ფესვებგადგმული ანტისემიტიზმი. მისი ამაზრზენი გამონათქვამები შეურაცხმყოფელია პრეზიდენტ ზელენსკის, უკრაინის, ისრაელისა და ებრაელი ხალხისათვის. უფრო ფართოდ, განცხადებები აჩვენებენ, რომ დღევანდელი რუსეთი სავსეა სხვა ერების მიმართ სიძულვილით“ – წერს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი Twitter-ზე.

FM Lavrov could not help hiding the deeply-rooted antisemitism of the Russian elites. His heinous remarks are offensive to President @ZelenskyyUa , Ukraine, Israel, and the Jewish people. More broadly, they demonstrate that today’s Russia is full of hatred towards other nations.

მიხაილო პოდოლიაკის თქმით, „ისტორიის გადაწერის მცდელობით, მოსკოვი უბრალოდ არგუმენტებს ეძებს უკრაინელების მასობრივი ხოცვის გასამართლებლად“.

„ლავროვის პირდაპირი ანტისემიტური განცხადებები, ებრაელების მეორე მსოფლიო ომსა და ჰოლოკოსტში დადანაშაულება არის იმის მტკიცებულება, რომ რუსეთი ნაცისტური იდეოლოგიის გამგრძელებელია. ისტორიის გადაწერის მცდელობით, მოსკოვი უბრალოდ არგუმენტებს ეძებს უკრაინელების მასობრივი ხოცვის გასამართლებლად.

შეჯამება:

#Lavrov‘s direct anti-Semitic statements, accusations of Jews of the WWII and the Holocaust are the evidence of Russia being a successor to Nazi ideology.

By trying to rewrite history, Moscow is simply looking for arguments to justify the mass murders of Ukrainians. (1/2)

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 2, 2022