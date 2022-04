საქართველოს მთავრობამ სანქციებზე უარი ივანიშვილის რუსული ბიზნესის გამო თქვა – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი ტვიტერზე აქვეყნებს „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ მიერ გამოქვეყნებულ ინფოგრაფიკას ბიძინა ივანიშვილის ნათესავების რუსული ბიზნესკავშირებზე.

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ აჩვენა, რატომ თქვა უარი საქართველოს მთავრობამ რუსეთის წინააღმდეგ რაიმე სანქციების განხილვაზე. რა თქმა უნდა, ადგილობრივი ოლიგარქის, ივანიშვილის რუსული ბიზნესის გამო. დავით არახამია გვთავაზობს მკაცრი სანქციების დაწესებას მის [ივანიშვილის] წინააღმდეგ. ყველა პრორუსი ოლიგარქი აღმოჩნდება „დეოლიგარქიზაციის“ წინაშე“ – წერს პოდოლიაკი „ტვიტერზე“.

.@Transparency_GE showed why the 🇬🇪 government refused to consider any sanctions on 🇷🇺. Of course, because of the 🇷🇺 business of the local oligarch Ivanishvili. David Arakhamia offers to impose tough sanctions against him. Every pro-🇷🇺 oligarch will face “de-oligarchization” pic.twitter.com/bqdhoMvq9V

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022