დემოკრატია ვერ გაიმარჯვებს ამ თამაშით. უკრაინას სჭირდება იარაღი. ახლა. – პოდილიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი მიხაილო პოდოლიაკი ტვიტერზე უკრაინისთვის კვლავ მძიმე იარაღის მიწოდების საჭიროებაზე წერს.

„უკრაინა ევროპას სთხოვს იარაღს. ევროპელები მხარს უჭერენ მათი მთავრობებისთვის მიმართვას. ევროკავშირი უკრაინას აწვდის იარაღს, არა იმას, რომელიც ჩვენ ვითხოვეთ. შეიარაღების ჩამოსვლას ძალიან დიდი დრო მიაქვს. დემოკრატია ვერ გაიმარჯვებს ამ თამაშით. უკრაინას სჭირდება იარაღი. არა ერთ თვეში. ახლა“ – წერს პოდოლიაკი ტვიტერზე.

1. Ukraine asks Europe for weapons.

2. Europeans support the call for their governments.

3. 🇪🇺 gives 🇺🇦 weapons, not the ones we asked for.

4. Weapons take too long to arrive

Democracy won’t win from playing this game. 🇺🇦 needs weapons. Not in a month. Now.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 16, 2022