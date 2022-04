ჯოზეფ ბორელი და ფონ დერ ლაიენი კიევში მიდიან

ევროკომისიის პრეზიდენტი, ურსულა ფონ დერ ლაიენი და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ჟოზეფ ბორელი კიევში გაემგზავრებიან. აღნიშნულის შესახებ ევროკომისიის პრესსპიკერმა ერიკ მამერმა ტვიტერზე დაწერა:

„პრეზიდენტი ფონ დერ ლაიენი და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ამ კვირაში გაემგზავრებიან კიევში, პრეზიდენტ ზელენსკისთან შესახვედრად, შაბათს ვარშავაში დაგეგმილი ღონისძიების – Stand Up For Ukraine წინ“, – წერს ევროკომისიის პრესსპიკერი.

President @vonderleyen and HRVP @JosepBorrellF will travel this week to Kyiv to meet President @ZelenskyyUa prior to the pledging event #StandUpForUkraine on Saturday in Warsaw.

