დააწესეთ ემბარგო ან გვითხარით, რომ უკანასკნელ უკრაინელამდე უნდა ვიბრძოლოთ – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, მიხაილო პოდოლიაკი წერს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები არ არის საკმარისი. მისი თქმით, „რუსეთის ეკონომიკის დასანგრევად და უკრაინელების ხოცვის შესაჩერებლად“ აუცილებელია პირდაპირი ემბარგო რუსეთის ყველა ენერგორესურსზე და არაპირდაპირი ემბარგო რუსული ტვირთისთვის პორტების დაკეტვით.

„რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები არ არის საკმარისი. რუსეთის ეკონომიკის დასანგრევად და უკრაინელების ხოცვის შესაჩერებლად საჭიროა პირდაპირი ემბარგო ყველა სახის რუსულ ენერგორესურსებზე და არაპირდაპირი ემბარგო რუსული ტვირთისთვის (ნავთობის 85% ტანკერებშია) პორტების ჩაკეტვით. ან გვითხარით – „უკანასკნელ უკრაინელამდე იბრძოლეთ“, – წერს პოდოლიაკი.

Sanctions against RF are not enough. To ruin 🇷🇺 economy & stop the killing of Ukrainians, a direct embargo on all 🇷🇺 energy resources or an indirect embargo through the closure of ports for 🇷🇺 goods (85% of oil are tankers) is needed. Or tell us – “fight to the last Ukrainian”.

