Fortnite-მა 50 მილიონი აშშ დოლარი შეაგროვა უკრაინის დასახმარებლად

ამერიკული ვიდეოთამაშებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერულმა და გამომცემელმა კომპანია „ეპიკ გეიმსმა“ (Epic Games) უკრაინაში ომის შედეგად დაზარალებულთა ჰუმანიტარული დახმარებისთვის 50 მილიონი ამერიკული დოლარი შეაგროვა. ამის შესახებ ინფორმაციას თავად კომპანია ავრცელებს. ამ თანხის მობილიზება 2 დღეში მოხერხდა.

როგორც BBC-ი წერს, აღნიშნული თანხა უფრო მეტია, ვიდრე რომელიმე ქვეყანამ ამ დრომდე გამოყო.

„ეპიკ გეიმსის“ განცხადებით, მისი ერთ-ერთი ონლაინვიდეო თამაშის – „ფორტნაითის“ (Fortnite) თამაშის გაყიდვებიდან, 20 მარტიდან 3 აპრილამდე მიღებულ შემოსავალს მთლიანად მიმართავს უკრაინაში საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებულთა ჰუმანიტარული დახმარებისთვის. როგორც გამოქვეყნებულ განცხადებაში წერია, „იქს ბოქსი“ (Xbox) ამ პერიოდში მიღებული წმინდა მოგების დონაციით უერთდება ინიციატივას.

As of today, we’ve raised $50 million USD together in humanitarian relief funds to support people affected by the war in Ukraine.

To see more about how the funds are being distributed visit https://t.co/aexRh7ZEWQ pic.twitter.com/IETgljrXV8

— Fortnite (@FortniteGame) March 22, 2022